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Feriadão de 1º de maio termina com 6 mortes nas estradas federais de Minas

Estado concentra 10% dos óbitos do país, que chegaram a 60 em 2026, de acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal

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Repórter
04/05/2026 22:28 - atualizado em 04/05/2026 22:33

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A rodovia ficou bloqueada por cerca de 5 horas
No dia 30 de abril, primeiro dia da operação da PRF para o feriadão do Dia do Trabalhador, um grave acidente bloqueou a BR-381 em São Joaquim de Bicas (MG) por mais de 11 horas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O feriadão de 1º de maio, do Dia do Trabalhador, deixou seis mortos e 114 feridos nas estradas federais que cortam Minas Gerais. Foram registrados 107 acidentes na malha viária do estado entre quinta-feira (30/4) e domingo (3/5), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a operação de trânsito.

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Minas Gerais concentrou 10% dos óbitos registrados em acidentes rodoviários no país. Em todo o território nacional, foram 60 mortes, 954 feridos e 883 sinistros no período, segundo a PRF. A corporação informou que os dados da Operação Dia do Trabalho são preliminares, devido ao prazo de consolidação das informações.

Entre os estados, a Bahia teve o maior número de vítimas, com 15 mortes e 58 feridos nas rodovias federais. Em seguida aparecem Minas Gerais e o Rio de Janeiro, com cinco mortes e 104 feridos. No Paraná, também foram cinco óbitos (três envolvendo motociclistas) e 95 feridos. Em São Paulo, foram duas mortes e 59 feridos.

Os números representam redução em relação a 2025, quando foram registradas 98 mortes e 945 feridos em 892 sinistros. No entanto, no ano passado o feriado teve um dia a mais, o que influencia a comparação entre os períodos.

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Infrações

A infração mais comum no feriadão foi o excesso de velocidade, com 4.398 veículos flagrados em Minas Gerais. Em seguida aparecem a falta do cinto de segurança e o uso incorreto de dispositivos de retenção infantil, com 2.572 registros. Outros 768 motoristas foram multados por ultrapassagem em local proibido, e 161 por dirigir sob efeito de álcool ou recusar o teste do etilômetro.

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No recorte nacional, foram 20.800 veículos flagrados em excesso de velocidade. A PRF registrou ainda 3.342 autuações por ultrapassagens irregulares e 2.572 por uso incorreto do cinto e cadeirinhas. O número de autuações por álcool ou recusa ao teste foi de 872.

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