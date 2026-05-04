Feriadão de 1º de maio termina com 6 mortes nas estradas federais de Minas

O feriadão de 1º de maio, do Dia do Trabalhador, deixou seis mortos e 114 feridos nas estradas federais que cortam Minas Gerais. Foram registrados 107 acidentes na malha viária do estado entre quinta-feira (30/4) e domingo (3/5), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a operação de trânsito.

Minas Gerais concentrou 10% dos óbitos registrados em acidentes rodoviários no país. Em todo o território nacional, foram 60 mortes, 954 feridos e 883 sinistros no período, segundo a PRF. A corporação informou que os dados da Operação Dia do Trabalho são preliminares, devido ao prazo de consolidação das informações.

Entre os estados, a Bahia teve o maior número de vítimas, com 15 mortes e 58 feridos nas rodovias federais. Em seguida aparecem Minas Gerais e o Rio de Janeiro, com cinco mortes e 104 feridos. No Paraná, também foram cinco óbitos (três envolvendo motociclistas) e 95 feridos. Em São Paulo, foram duas mortes e 59 feridos.

Os números representam redução em relação a 2025, quando foram registradas 98 mortes e 945 feridos em 892 sinistros. No entanto, no ano passado o feriado teve um dia a mais, o que influencia a comparação entre os períodos.