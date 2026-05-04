Grave acidente entre 3 carros deixa diversos feridos na BR-116 em MG

Uma colisão envolvendo três veículos deixou várias pessoas feridas na noite desse domingo (3/5), na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 18h55, no km 719 da rodovia. Um carro modelo Honda Civic, que seguia no sentido Leopoldina–Muriaé, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu primeiro com um Kia Cerato e, em seguida, com um Chevrolet Prisma.

O motorista do Civic ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Outros dois ocupantes do mesmo veículo também necessitaram de atendimento médico.

O condutor do Cerato foi socorrido e encaminhado para o hospital, enquanto o motorista do Prisma não se feriu e permaneceu no local.

Equipes do Samu e da concessionária EcoRioMinas realizaram o atendimento e encaminharam os feridos para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

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No momento do acidente, chovia na região. Os veículos foram removidos para o pátio da PRF.