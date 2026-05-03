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ACIDENTE GRAVE

Batida arranca motor e carreta é destruída pelas chamas na BR-365

Apesar da gravidade do acidente, motoristas não se feriram no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/05/2026 16:53

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Durante a ocorrência, a carreta, que transportava cerca de 30 toneladas de óleo vegetal, pegou fogo e foi destruída pelas chamas
Durante a ocorrência, a carreta, que transportava cerca de 30 toneladas de óleo vegetal, pegou fogo e foi destruída pelas chamas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão entre um carro e uma carreta provocou um incêndio na manhã deste domingo (3/5), na BR-365, em Patrocínio (MG), na região do Alto Paranaíba.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h45, nas proximidades da região conhecida como Macaúba de Cima. A carreta, carregada com óleo vegetal, seguia de Uberlândia (MG) para Belo Horizonte (MG), enquanto o automóvel trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, os dois veículos foram arremessados para fora da pista, caindo em um barranco às margens da rodovia. Apesar da gravidade da colisão, os dois motoristas não se feriram e permaneceram no local durante o atendimento.

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Durante a ocorrência, a carreta, que transportava cerca de 30 toneladas de óleo vegetal, pegou fogo e foi  destruída pelas chamas. Partes do veículo, como a cabine e o conjunto de motorização, foram arremessadas a alguns metros de distância devido à força do impacto.

As equipes dos bombeiros realizaram o combate ao incêndio, além do resfriamento e do trabalho de rescaldo na área. O trânsito na rodovia ficou interditado durante o atendimento da ocorrência.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária EPR também atuaram no local para garantir a segurança e adotar as medidas necessárias.

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