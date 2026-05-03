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Zona da Mata: acidente na BR-262 deixa motorista com múltiplas fraturas

Batida entre carro e caminhão aconteceu na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
03/05/2026 13:07

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Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou um homem com múltiplas fraturas na madrugada deste domingo (3/5). O acidente aconteceu próximo ao Km 10 da BR-262, entre os municípios de Pequiá (ES) e Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. 

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O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) apurou que o carro colidiu contra o caminhão, deixando o condutor preso às ferragens. O homem, que apresentava múltiplas fraturas, foi desencarcerado pelos militares e encaminhado para atendimento médico pela equipe do SAMU.

Na batida, o automóvel acabou atingindo o tanque de combustível do caminhão, provocando derramamento de óleo na pista. Os bombeiros realizaram a limpeza da via para evitar novos acidentes.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controle do tráfego e registro da ocorrência.

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