Zona da Mata: acidente na BR-262 deixa motorista com múltiplas fraturas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou um homem com múltiplas fraturas na madrugada deste domingo (3/5). O acidente aconteceu próximo ao Km 10 da BR-262, entre os municípios de Pequiá (ES) e Manhuaçu (MG), na Zona da Mata.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) apurou que o carro colidiu contra o caminhão, deixando o condutor preso às ferragens. O homem, que apresentava múltiplas fraturas, foi desencarcerado pelos militares e encaminhado para atendimento médico pela equipe do SAMU.

Na batida, o automóvel acabou atingindo o tanque de combustível do caminhão, provocando derramamento de óleo na pista. Os bombeiros realizaram a limpeza da via para evitar novos acidentes.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controle do tráfego e registro da ocorrência.