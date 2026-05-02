Enteado espancado diz à PMMG que padrasto já o agrediu com vassoura e rodo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O adolescente de 13 anos que foi espancado pelo padrasto de 30, nessa sexta-feira (1º/5), disse à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que o episódio não foi isolado. Segundo ele, o homem já havia usado vassoura e rodo para agredi-lo. A mãe do adolescente também já havia sido vítima de agressões do homem, segundo o boletim de ocorrência. O adolescente sofreu o espancamento no Bairro Copacabana, Região de Venda Nova. O padrasto foi preso em flagrante.

Conforme registro policial, a vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo. Segundo a Polícia Militar, o padrasto pediu ao adolescente que limpasse as fezes dos cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão.

Autor e vítima foram levados para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia.

Mãe tentou intervir

A mãe da vítima, que estaria com o homem há cerca de oito anos, passou por uma cirurgia no abdômen na última quinta-feira (30/4) e tentou interromper as agressões contra o filho. No entanto, o homem a impediu e a ameaçou de morte. Ela chamou a polícia, que, ao chegar ao local, se deparou com um grupo de moradores da região na porta da residência.

O autor ainda ameaçou os policiais, dizendo que sabia lutar muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso por homicídio tentado, infração contra criança e o adolescente, maus-tratos e violência doméstica.

Quando estava sendo levado, o hoem disse à mulher que logo voltaria, pois ficaria pouco tempo preso, e se vingaria. O padrasto ainda quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso.

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O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e segue em investigação.