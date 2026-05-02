Três adolescentes são apreendidos com pedras de crack em Minas

Três adolescentes, sendo dois de 16 anos e um de 17, foram apreendidos nessa sexta-feira (1°/5) por tráfico de drogas em Pompéu, na Região Central de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu durante patrulhamento do Tático Móvel, que recebeu uma denúncia anônima indicando a atuação de três indivíduos no Bairro Aritana.

No local, os militares abordaram os suspeitos e encontraram com um deles uma pedra de crack e R$ 90 em dinheiro. Nas proximidades, foram localizadas outras 18 pedras da mesma substância.

Também foram apreendidos R$ 248 em dinheiro e um aparelho celular.

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Os adolescentes foram encaminhados à Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.