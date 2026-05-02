Homem mergulha durante pesca e morre afogado em MG

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu afogado na tarde deste sábado (2/5), no Rio Verde Grande, na zona rural de Jaíba (MG), no Norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h07. A vítima pescava com o uso de tarrafa (rede de pesca) quando mergulhou e não foi mais vista.

Testemunhas relataram que o homem submergiu durante o mergulho e desapareceu em seguida. Uma equipe do pelotão de Janaúba foi acionada e iniciou as buscas no local.

Os militares localizaram e retiraram o corpo a cerca de três metros de profundidade, após aproximadamente 15 minutos de buscas subaquáticas.

A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi liberado para o serviço funerário.

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O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas de segurança durante atividades aquáticas, especialmente em áreas com correnteza e profundidade variáveis.