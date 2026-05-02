Assine
overlay
Início Gerais
JANUÁRIA

Homem troca botijão de gás e vazamento provoca incêndio no Norte de Minas

Proprietário da residência sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 1º e 2º graus nos braços e pernas

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/05/2026 16:51

compartilhe

SIGA
×
Incêndio provocado por vazamento de gás destruiu cozinha em Januária (MG)
Incêndio provocado por vazamento de gás destruiu cozinha em Januária (MG) crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem sofreu queimaduras por todo o corpo durante um incêndio provocado por vazamento de gás no povoado Riacho da Cruz, no município de Januária, no Norte de Minas Gerais, nessa sexta-feira (1°/5). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o proprietário da residência trocou botijão de gás e, ao acender o fogão, ocorreu a ignição em razão do vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). 

O incêndio ficou concentrado na cozinha e destruiu o cômodo, assim como eletrodomésticos e utensílios da cozinha. Os militares gastaram 3.500 litros de água para controlar as chamas.

O homem sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 1º e 2º graus nos braços e pernas. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Januária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A casa de dois andares ficou sob a responsabilidade de um familiar, que foi orientado a não utilizar o imóvel até a realização dos reparos necessários. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliação técnica da edificação.

Tópicos relacionados:

bombeiros botijao-de-gas gas incendio januaria minas-gerais vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay