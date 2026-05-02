Homem troca botijão de gás e vazamento provoca incêndio no Norte de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem sofreu queimaduras por todo o corpo durante um incêndio provocado por vazamento de gás no povoado Riacho da Cruz, no município de Januária, no Norte de Minas Gerais, nessa sexta-feira (1°/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o proprietário da residência trocou botijão de gás e, ao acender o fogão, ocorreu a ignição em razão do vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).



O incêndio ficou concentrado na cozinha e destruiu o cômodo, assim como eletrodomésticos e utensílios da cozinha. Os militares gastaram 3.500 litros de água para controlar as chamas.

O homem sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 1º e 2º graus nos braços e pernas. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Januária.

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A casa de dois andares ficou sob a responsabilidade de um familiar, que foi orientado a não utilizar o imóvel até a realização dos reparos necessários. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliação técnica da edificação.