Homem troca botijão de gás e vazamento provoca incêndio no Norte de Minas
Proprietário da residência sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 1º e 2º graus nos braços e pernas
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Um homem sofreu queimaduras por todo o corpo durante um incêndio provocado por vazamento de gás no povoado Riacho da Cruz, no município de Januária, no Norte de Minas Gerais, nessa sexta-feira (1°/5).
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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o proprietário da residência trocou botijão de gás e, ao acender o fogão, ocorreu a ignição em razão do vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).
O incêndio ficou concentrado na cozinha e destruiu o cômodo, assim como eletrodomésticos e utensílios da cozinha. Os militares gastaram 3.500 litros de água para controlar as chamas.
O homem sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 1º e 2º graus nos braços e pernas. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Januária.
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A casa de dois andares ficou sob a responsabilidade de um familiar, que foi orientado a não utilizar o imóvel até a realização dos reparos necessários. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliação técnica da edificação.