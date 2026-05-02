Assine
overlay
Início Gerais
Morte investigada

Corpo de jovem desaparecida é encontrado em Montes Claros

Polícia Civil investiga as causas da morte de Emilly Vitória Alves Rocha. Ela estava sumida desde 17 de março

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
02/05/2026 14:27

compartilhe

SIGA
×
Emilly Vitória Alves Rocha estava desaparecida desde 17 de março de 2026. O corpo dela foi encontrado no dia 1º de maio, perto de uma lagoa, em Montes Claros
Emilly Vitória Alves Rocha estava desaparecida desde 17 de março de 2026. O corpo dela foi encontrado no dia 1º de maio, perto de uma lagoa, em Montes Claros crédito: redes sociais/divulgação

A Polícia Militar (PM) localizou o corpo de uma jovem de 23 anos, que estava desaparecida desde o dia 17 de março, em Montes Claros, no Norte de Minas. O corpo de Emilly Vitória Alves Rocha foi encontrado às margens de uma lagoa, próximo ao Anel Rodoviário Norte (LMG-653), na área do Grande Independência (região Norte da cidade), na tarde de sexta-feira (1/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As causas da morte da jovem ainda são um mistério e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O corpo foi encontrado a cerca de um quilômetro da residência da família, debaixo de uma mata fechada, em local de difícil acesso, “sem sinais de violência”.

Leia Mais

Por outro lado, de acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima estava em “situação de desidratação severa”.

Ouvida pelo Estado de Minas, a delegada de Homicídios de Montes Claros, Francielle Drumond, disse que terá que aguardar o resultado do laudo da necrópsia, por parte do Instituto Médico Legal (IML), para saber a causa da morte de Emily Vitória.

Familiares da jovem, que tinham registrado ocorrência sobre o desaparecimento junto à PM, disseram aos policiais que ela sofria de ansiedade e depressão e, por isso, tomava remédios controlados.

A delegada Francielle Drumond disse que, mesmo com o corpo da vítima não apresentando sinais de violência, não é possível afirmar se ela cometeu suicídio ou não. “Ainda não sabemos. Os exames complementares vão dizer se ela fez uso de medicamento (ou não)”, afirmou a delegada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo de Emilly Vitória Alves Rocha foi encontrado a cerca de um quilômetro da residência da família, debaixo de uma mata fechada, em local de difícil acesso.

Tópicos relacionados:

corpo desaparecida encontrado jovem policia rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay