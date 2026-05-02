Corpo de jovem desaparecida é encontrado em Montes Claros

A Polícia Militar (PM) localizou o corpo de uma jovem de 23 anos, que estava desaparecida desde o dia 17 de março, em Montes Claros, no Norte de Minas. O corpo de Emilly Vitória Alves Rocha foi encontrado às margens de uma lagoa, próximo ao Anel Rodoviário Norte (LMG-653), na área do Grande Independência (região Norte da cidade), na tarde de sexta-feira (1/5).

As causas da morte da jovem ainda são um mistério e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O corpo foi encontrado a cerca de um quilômetro da residência da família, debaixo de uma mata fechada, em local de difícil acesso, “sem sinais de violência”.

Por outro lado, de acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima estava em “situação de desidratação severa”.

Ouvida pelo Estado de Minas, a delegada de Homicídios de Montes Claros, Francielle Drumond, disse que terá que aguardar o resultado do laudo da necrópsia, por parte do Instituto Médico Legal (IML), para saber a causa da morte de Emily Vitória.

Familiares da jovem, que tinham registrado ocorrência sobre o desaparecimento junto à PM, disseram aos policiais que ela sofria de ansiedade e depressão e, por isso, tomava remédios controlados.

A delegada Francielle Drumond disse que, mesmo com o corpo da vítima não apresentando sinais de violência, não é possível afirmar se ela cometeu suicídio ou não. “Ainda não sabemos. Os exames complementares vão dizer se ela fez uso de medicamento (ou não)”, afirmou a delegada.

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O corpo de Emilly Vitória Alves Rocha foi encontrado a cerca de um quilômetro da residência da família, debaixo de uma mata fechada, em local de difícil acesso.