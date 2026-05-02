Cães de guarda matam invasor em canteiro de obras em Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 43 anos foi morto por cães de guarda depois de pular o muro de um canteiro de obras vigiado pelos animais, na noite de sexta-feira (1/09), em Belo Horizonte.

A invasão, seguida pelo ataque e morte do suspeito ocorreu por volta das 22h, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de BH, nas imediações do Hospital Belo Horizonte e da Avenida Antônio Carlos.

O indivíduo saltou o muro do canteiro de obras, supostamente com o intuito de subtrair materiais de construção.

Isso ocorreu mesmo com o terreno contando com sinalização de advertência explícita sobre a presença de vigilância canina treinada.

Como foi o ataque pelos cães?

Ao acessar o interior do lote, o homem foi imediatamente interceptado e cercado por dois cães da raça rottweiler, que o morderam em diversas partes do corpo, causando lacerações profundas.

Ferimentos nas mãos e braços mostram que ele tentou se defender, mas foi dominado pelos cães, que o atacaram coordenadamente.

Por meio de procedimentos de reconhecimento facial realizados pelas autoridades, a vítima foi identificada como Bruno Pinto da Conceição de Oliveira. Ele é natural de BH e morador em situação de rua.

Bruno possuía registros anteriores por delitos contra o patrimônio. De acordo com os dados policiais, ele havia recebido alvará de soltura recentemente, tendo deixado o sistema prisional no último dia 8 de abril.

Ao chegarem ao endereço, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais encontraram dificuldades para ingressar no lote devido à agressividade dos animais, o que exigiu protocolos de segurança para proteger a guarnição.

Do exterior do imóvel, os militares visualizaram o homem caído e imóvel. Após o isolamento dos cães, os socorristas verificaram que a vítima apresentava roupas rasgadas, hemorragia volumosa e já se encontrava em parada cardiorrespiratória.

As manobras de ressuscitação foram iniciadas prontamente pelos bombeiros e continuadas por uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Apesar dos esforços técnicos e das tentativas de reverter o quadro clínico, a gravidade das lesões em áreas vitais impediu a recuperação da vítima. O falecimento foi constatado e declarado pelo médico da equipe de socorro ainda no local do incidente.

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Após os trabalhos de perícia técnica, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A custódia do local e a responsabilidade pelos animais ficaram sob o encargo da Polícia Militar.



Vigia por cães de guarda



Sinalização de advertência: instalação de placas visíveis indicando a presença de animais de guarda

instalação de placas visíveis indicando a presença de animais de guarda Treinamento técnico: capacitação de cães para funções de vigilância patrimonial

capacitação de cães para funções de vigilância patrimonial Muros e barreiras: manutenção de estruturas físicas para impedir acessos indevidos

manutenção de estruturas físicas para impedir acessos indevidos Protocolos de emergência: acionamento imediato de socorro médico e forças de segurança em casos de invasão



Invasão e morte no Cachoeirinha