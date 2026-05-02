Cães de guarda matam invasor em canteiro de obras em Belo Horizonte
Vítima de 43 anos invadiu a propriedade sinalizada e foi interceptada por dois animais. Ele tinha passagens por crimes contra o patrimônio
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Um homem de 43 anos foi morto por cães de guarda depois de pular o muro de um canteiro de obras vigiado pelos animais, na noite de sexta-feira (1/09), em Belo Horizonte.
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A invasão, seguida pelo ataque e morte do suspeito ocorreu por volta das 22h, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de BH, nas imediações do Hospital Belo Horizonte e da Avenida Antônio Carlos.
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O indivíduo saltou o muro do canteiro de obras, supostamente com o intuito de subtrair materiais de construção.
Como foi o ataque pelos cães?
Ao acessar o interior do lote, o homem foi imediatamente interceptado e cercado por dois cães da raça rottweiler, que o morderam em diversas partes do corpo, causando lacerações profundas.
Ferimentos nas mãos e braços mostram que ele tentou se defender, mas foi dominado pelos cães, que o atacaram coordenadamente.
Por meio de procedimentos de reconhecimento facial realizados pelas autoridades, a vítima foi identificada como Bruno Pinto da Conceição de Oliveira. Ele é natural de BH e morador em situação de rua.
Bruno possuía registros anteriores por delitos contra o patrimônio. De acordo com os dados policiais, ele havia recebido alvará de soltura recentemente, tendo deixado o sistema prisional no último dia 8 de abril.
Ao chegarem ao endereço, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais encontraram dificuldades para ingressar no lote devido à agressividade dos animais, o que exigiu protocolos de segurança para proteger a guarnição.
Do exterior do imóvel, os militares visualizaram o homem caído e imóvel. Após o isolamento dos cães, os socorristas verificaram que a vítima apresentava roupas rasgadas, hemorragia volumosa e já se encontrava em parada cardiorrespiratória.
As manobras de ressuscitação foram iniciadas prontamente pelos bombeiros e continuadas por uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU.
Apesar dos esforços técnicos e das tentativas de reverter o quadro clínico, a gravidade das lesões em áreas vitais impediu a recuperação da vítima. O falecimento foi constatado e declarado pelo médico da equipe de socorro ainda no local do incidente.
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Após os trabalhos de perícia técnica, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A custódia do local e a responsabilidade pelos animais ficaram sob o encargo da Polícia Militar.
Vigia por cães de guarda
- Sinalização de advertência: instalação de placas visíveis indicando a presença de animais de guarda
- Treinamento técnico: capacitação de cães para funções de vigilância patrimonial
- Muros e barreiras: manutenção de estruturas físicas para impedir acessos indevidos
- Protocolos de emergência: acionamento imediato de socorro médico e forças de segurança em casos de invasão
Invasão e morte no Cachoeirinha
- Local do fato: Rua Primeiro de Maio, em Belo Horizonte
- Horário do registro: aproximadamente às 22h15 de sexta-feira
- Perfil da vítima: homem de 43 anos com antecedentes criminais
- Animais envolvidos: dois cães de guarda da raça rottweiler
- Desfecho médico: óbito declarado no local após tentativas de reanimação