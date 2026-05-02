Assine
overlay
Início Gerais
CERCADO POR CÃES FEROZES

Cães de guarda matam invasor em canteiro de obras em Belo Horizonte

Vítima de 43 anos invadiu a propriedade sinalizada e foi interceptada por dois animais. Ele tinha passagens por crimes contra o patrimônio

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
02/05/2026 13:13 - atualizado em 02/05/2026 13:19

compartilhe

SIGA
×
Rua onde fica a obra invadida no Bairro Cachoeirinha. Mesmo com avisos de vigilância canina, o suspeito pulou o muro e foi atacado
Rua onde fica a obra invadida no Bairro Cachoeirinha. Mesmo com avisos de vigilância canina, o suspeito pulou o muro e foi atacado crédito: Reprodução/Google StreetView

Um homem de 43 anos foi morto por cães de guarda depois de pular o muro de um canteiro de obras vigiado pelos animais, na noite de sexta-feira (1/09), em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A invasão, seguida pelo ataque e morte do suspeito ocorreu por volta das 22h, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de BH, nas imediações do Hospital Belo Horizonte e da Avenida Antônio Carlos.

Leia Mais

O indivíduo saltou o muro do canteiro de obras, supostamente com o intuito de subtrair materiais de construção.

Isso ocorreu mesmo com o terreno contando com sinalização de advertência explícita sobre a presença de vigilância canina treinada.

Como foi o ataque pelos cães?

Ao acessar o interior do lote, o homem foi imediatamente interceptado e cercado por dois cães da raça rottweiler, que o morderam em diversas partes do corpo, causando lacerações profundas.

Ferimentos nas mãos e braços mostram que ele tentou se defender, mas foi dominado pelos cães, que o atacaram coordenadamente.

Por meio de procedimentos de reconhecimento facial realizados pelas autoridades, a vítima foi identificada como Bruno Pinto da Conceição de Oliveira. Ele é natural de BH e morador em situação de rua.

Bruno possuía registros anteriores por delitos contra o patrimônio. De acordo com os dados policiais, ele havia recebido alvará de soltura recentemente, tendo deixado o sistema prisional no último dia 8 de abril.

Ao chegarem ao endereço, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais encontraram dificuldades para ingressar no lote devido à agressividade dos animais, o que exigiu protocolos de segurança para proteger a guarnição.

Do exterior do imóvel, os militares visualizaram o homem caído e imóvel. Após o isolamento dos cães, os socorristas verificaram que a vítima apresentava roupas rasgadas, hemorragia volumosa e já se encontrava em parada cardiorrespiratória.

As manobras de ressuscitação foram iniciadas prontamente pelos bombeiros e continuadas por uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Apesar dos esforços técnicos e das tentativas de reverter o quadro clínico, a gravidade das lesões em áreas vitais impediu a recuperação da vítima. O falecimento foi constatado e declarado pelo médico da equipe de socorro ainda no local do incidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os trabalhos de perícia técnica, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A custódia do local e a responsabilidade pelos animais ficaram sob o encargo da Polícia Militar.


Vigia por cães de guarda

  • Sinalização de advertência: instalação de placas visíveis indicando a presença de animais de guarda
  • Treinamento técnico: capacitação de cães para funções de vigilância patrimonial
  • Muros e barreiras: manutenção de estruturas físicas para impedir acessos indevidos
  • Protocolos de emergência: acionamento imediato de socorro médico e forças de segurança em casos de invasão


Invasão e morte no Cachoeirinha

  • Local do fato: Rua Primeiro de Maio, em Belo Horizonte
  • Horário do registro: aproximadamente às 22h15 de sexta-feira
  • Perfil da vítima: homem de 43 anos com antecedentes criminais
  • Animais envolvidos: dois cães de guarda da raça rottweiler
  • Desfecho médico: óbito declarado no local após tentativas de reanimação

Tópicos relacionados:

belo-horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay