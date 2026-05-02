Festa de casamento termina com nove feridos no interior de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma festa de casamento em uma fazenda foi interrompida pelo desabamento de um palanque que deixou nove convidados feridos, no fim da tarde dessa quinta-feira (30/5). O colapso da estrutura de madeira ocorreu por volta das 17h30 em uma propriedade rural de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas.

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Dentre as vítimas levadas para avaliação médica, três apresentavam suspeita de fraturas, uma delas sendo menor de idade.

Apesar da gravidade do susto e dos danos materiais no palanque, a maioria dos envolvidos sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

Como foi a ação das equipes de socorro?

O atendimento emergencial mobilizou três guarnições do Corpo de Bombeiros e uma unidade de suporte básico (USB) do Samu.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a situação controlada, uma vez que os próprios presentes haviam iniciado o auxílio aos atingidos.

A equipe de salvamento realizou uma varredura técnica nos destroços para garantir que não houvesse perigo de novos desabamentos ou riscos remanescentes para os demais frequentadores da festa.

As vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora do Brasil. A maioria dos feridos foi encaminhada ao serviço de saúde por meios próprios, com o auxílio de outros convidados.

Já o Samu foi responsável pelo resgate de uma mulher que apresentava quadro de saúde leve a moderado; ela recebeu cuidados de imobilização no local antes de ser conduzida à unidade hospitalar para exames complementares.

Durante a operação, os bombeiros também atuaram na sinalização do perímetro e na organização do fluxo de veículos na fazenda, facilitando a circulação de ambulâncias e a saída dos demais veículos.

A falha estrutural ficou restrita ao dispositivo temporário de madeira, não sendo necessária a interdição das edificações permanentes da fazenda.

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O local não é destinado rotineiramente à realização de eventos comerciais, e as causas do desmoronamento deverão ser analisadas pela polícia.

Cuidados na montagem de estruturas temporárias

Vistoria técnica prévia: deve ser realizada por engenheiro civil ou profissional habilitado.

deve ser realizada por engenheiro civil ou profissional habilitado. Anotação de Responsabilidade Técnica: a ART assegura a responsabilidade legal pelo projeto.

a ART assegura a responsabilidade legal pelo projeto. Respeito à capacidade de carga: o limite de ocupação deve seguir estritamente o cálculo estrutural.

o limite de ocupação deve seguir estritamente o cálculo estrutural. Verificação de solo: o terreno precisa suportar o peso da armação sem ceder.

o terreno precisa suportar o peso da armação sem ceder. Plano de evacuação: o local deve possuir rotas de fuga desimpedidas para emergências.

Atendimento em Bambuí