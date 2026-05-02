Cilada mortal no Instagram termina com 19 tiros e fuga em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma emboscada articulada por meio de redes sociais resultou no assassinato de um jovem de 18 anos na madrugada deste sábado (2/5), em Belo Horizonte.

O crime ocorreu na Vila dos Anjos, em Venda Nova, onde Cauã Henrique de Souza Lima foi alvejado após comparecer a um local combinado para um encontro com uma mulher.

Segundo os registros da Polícia Militar, o rapaz mantinha contato com uma mulher pelo Instagram e agendou o compromisso na Rua Radialista José Farrapo.

Desconfiado das circunstâncias, o irmão da vítima decidiu acompanhá-lo até o endereço, junto a um amigo, para monitorar a situação.

Como foi o ataque?

Assim que os dois chegaram ao ponto de encontro, um automóvel modelo Voyage, de cor preta, se aproximou do grupo.

De acordo com os relatos colhidos pelas autoridades no local, suspeitos deixaram o veículo. E antes de iniciarem a ofensiva, um dos envolvidos teria confirmado a identidade do alvo ao proferir a frase: "É você mesmo".

A execução foi imediata e impossibilitou qualquer reação por parte do jovem. Após efetuarem os disparos, os autores fugiram no mesmo veículo em que chegaram, tomando rumo ignorado.

Até o presente momento, nenhum dos responsáveis pela ação criminosa foi identificado ou detido pelas forças de segurança.

O exame pericial constatou 19 perfurações no corpo de Cauã, as quais se concentravam na cabeça, no tronco, nas costas e nos braços.

As investigações iniciais apontam que a vítima tinha deixado o sistema prisional recentemente. O familiar presente afirmou desconhecer desavenças ou ameaças prévias.

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O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que busca agora esclarecer a motivação do homicídio e localizar os autores.



Emboscada em Venda Nova

Contato digital: a vítima estabeleceu conversa com uma suposta mulher via Instagram.

a vítima estabeleceu conversa com uma suposta mulher via Instagram. Agendamento do encontro: o local definido para o compromisso foi a Rua Radialista José Farrapo.

o local definido para o compromisso foi a Rua Radialista José Farrapo. Monitoramento preventivo: o irmão e um amigo acompanharam o jovem por precaução.

o irmão e um amigo acompanharam o jovem por precaução. Abordagem dos autores: ocupantes de um Voyage preto confirmaram a identidade do alvo antes dos disparos.

ocupantes de um Voyage preto confirmaram a identidade do alvo antes dos disparos. Execução do crime: o jovem foi atingido por 19 disparos de arma de fogo em diversas partes do corpo.

o jovem foi atingido por 19 disparos de arma de fogo em diversas partes do corpo. Fuga dos suspeitos: o grupo evadiu em direção ignorada e ainda não foi localizado.



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