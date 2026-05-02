Desastre na MGC-135 tem seis feridos, resgate aéreo e reanimação de vítima

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Equipes de resgate por terra e pelo ar foram mobilizadas para salvar seis pessoas feridas em um desastre que envolveu dois carros e uma moto na MGC-135 (BR-135), na tarde da sexta-feira (1/5).

A batida ocorreu por volta das 16h e espalhou destroços pela estrada, trazendo risco de novas colisões com o tráfego que ainda fluía, até que outros motoristas e passageiros fizeram as primeiras sinalizações.

Um passageiro de 42 anos estava em estado descrito como crítico, apresentando lesões múltiplas e um quadro de saúde extremamente instável.

Os cinco demais sofreram escoriações e traumas de diferentes intensidades, demandando uma triagem rápida por parte dos primeiros socorristas que chegaram à cena.

Uma Unidade de Suporte Avançado de Brasília de Minas integrou a força-tarefa, trazendo equipamentos médicos mais complexos e uma equipe especializada para lidar com os casos de maior urgência.

Devido à gravidade, o helicóptero Arcanjo 06, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi acionado e pousou na rodovia para realizar o transporte aeromédico.

Como foi o atendimento ao homem em estado crítico?

Durante o atendimento, o homem sofreu uma interrupção dos batimentos cardíacos e da respiração.

A equipe médica e os militares iniciaram imediatamente manobras de reanimação, conseguindo reverter a situação após intensos esforços no local.

“A equipe assumiu o atendimento da vítima prioritária, que apresentava parada cardiorrespiratória, sendo submetida a manobras de reanimação com reversão do quadro”, informou o CBMMG.

Após ser estabilizado, o paciente foi levado por via aérea diretamente para a Santa Casa de Montes Claros, sendo monitorado constantemente e ligado a equipamentos de suporte à vida.

Passageiros de 42 anos em estado crítico, com múltiplas fraturas precisou de transporte aéreo e de reanimação CBMMG

Além do resgate aéreo, uma segunda pessoa foi transportada por ambulância para uma unidade hospitalar da região para exames complementares.

As outras quatro vítimas envolvidas no acidente receberam cuidados médicos no local, mas, como apresentavam apenas ferimentos leves e sinais vitais estáveis, foram liberadas pelas equipes de saúde logo após o registro da ocorrência.

A rodovia não chegou a ser interditada, mas o fluxo de veículos fluiu com lentidão durante os trabalhos de resgate.

O local do acidente é uma região predominantemente rural cercada por propriedades agropecuárias e estradas vicinais que dão acesso ao interior do município.

Fatos similares têm sido recorrentes neste trecho da MGC-135 nos últimos seis meses. Em março de 2026, um choque frontal entre um carro e um caminhão no quilômetro 303, conhecido como "Curva do S", deixou dois mortos e um ferido grave.

Já em fevereiro deste ano, outro acidente envolvendo dois veículos resultou em duas mortes e três mulheres feridas, com um dos carros chegando a se incendiar após sair da pista.

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Um histórico de colisões graves na região de Mirabela, frequentemente associadas a ultrapassagens perigosas e ao traçado sinuoso da estrada.

Etapas do socorro prestado

Primeira abordagem: triagem e estabilização realizada pela unidade de suporte básico de Mirabela

triagem e estabilização realizada pela unidade de suporte básico de Mirabela Intensificação do atendimento: chegada da unidade de suporte avançado de Brasília de Minas com suporte médico especializado

chegada da unidade de suporte avançado de Brasília de Minas com suporte médico especializado Intervenção crítica: realização de manobras de reanimação em vítima com parada cardiorrespiratória

realização de manobras de reanimação em vítima com parada cardiorrespiratória Transporte aeromédico: utilização do helicóptero Arcanjo 06 para remoção rápida até a Santa Casa de Montes Claros

utilização do helicóptero Arcanjo 06 para remoção rápida até a Santa Casa de Montes Claros Liberação no local: atendimento e dispensa de quatro envolvidos com ferimentos leves



Segurança em rodovias mineiras