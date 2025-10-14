Assine
Aniversariante embriagada cai de viaduto na BR-381 em Ipatinga

O relatório dos bombeiros também aponta que a motorista, antes de despencar do viaduto, bateu numa placa de sinalização, que caiu em cima de outro carro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
14/10/2025 14:03

Veículo parou com as rodas para cima, mas a motorista não sofreu ferimentos graves
Veículo parou com as rodas para cima, mas a motorista não sofreu ferimentos graves crédito: Redes sociais

Por pouco, uma festa de aniversário não terminou em tragédia na noite dessa segunda-feira (13/10), em Ipatinga, no Vale do Aço. A aniversariante, de 45 anos, sofreu um acidente quando retornava do local da festa para casa. O carro dela caiu de um viaduto da BR-381.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a aniversariante confessou ter ingerido bebida alcoólica na festa. Foi constatado que ela apresentava sinais de embriaguez quando foi retirada do veículo tombado. Ela estava com os olhos vermelhos e hálito etílico.

O local do acidente é o viaduto da BR-381 sobre a BR-458, no Parque Ipanema, ponto turístico de Ipatinga.

O relatório dos bombeiros também aponta que a motorista, antes de despencar do viaduto, bateu numa placa de sinalização, que caiu em cima de outro carro.

A motorista concordou em fazer o teste do etilômetro, e o resultado mostrou 1,06 mg/l, um índice superior aos 0,04 mg/l permitidos por lei.

A motorista foi levada para uma unidade de saúde, onde passou por exames. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ipatinga.

