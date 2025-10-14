Aniversariante embriagada cai de viaduto na BR-381 em Ipatinga
O relatório dos bombeiros também aponta que a motorista, antes de despencar do viaduto, bateu numa placa de sinalização, que caiu em cima de outro carro
Por pouco, uma festa de aniversário não terminou em tragédia na noite dessa segunda-feira (13/10), em Ipatinga, no Vale do Aço. A aniversariante, de 45 anos, sofreu um acidente quando retornava do local da festa para casa. O carro dela caiu de um viaduto da BR-381.
Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a aniversariante confessou ter ingerido bebida alcoólica na festa. Foi constatado que ela apresentava sinais de embriaguez quando foi retirada do veículo tombado. Ela estava com os olhos vermelhos e hálito etílico.
O local do acidente é o viaduto da BR-381 sobre a BR-458, no Parque Ipanema, ponto turístico de Ipatinga.
A motorista concordou em fazer o teste do etilômetro, e o resultado mostrou 1,06 mg/l, um índice superior aos 0,04 mg/l permitidos por lei.
A motorista foi levada para uma unidade de saúde, onde passou por exames. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ipatinga.
