Condenado por estupro do próprio filho é preso em clínica de Minas
O condenado foi preso pela polícia em uma clínica, em Montes Claros. Ele teve uma sentença de 12 anos de reclusão e foi detido em cumprimento de mandado
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Um homem de 38 anos, condenado a 12 de prisão por abusar do próprio filho, de 8, foi preso em uma clínica de Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa quinta-feira (30/4).
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Ele estava internado em uma instituição de reabilitação para dependentes químicos. O homem tem um histórico de abuso de álcool.
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Além da condenação por estupro de vulnerável, ele já possuía histórico criminal por embriaguez ao volante e descumprimento de medidas protetivas, segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Policiais civis localizaram o paradeiro do homem e realizaram a abordagem dentro da instituição de saúde onde se tratava. Ele já era monitorado, mas os policiais agiram apenas após o despacho judicial.
Onde o condenado soube da ordem judicial?
“O homem foi localizado internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. No local, ele foi devidamente cientificado da ordem judicial e preso pelos policiais civis”, informou a PCMG.
A operação foi um esforço conjunto entre os agentes da delegacia de polícia de Turmalina e a equipe de investigação de homicídios de Montes Claros, unindo forças de diferentes comarcas.
O crime que originou a condenação ocorreu em outubro de 2021, na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.
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O homem agora será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena definitiva, encerrando um ciclo de buscas que se estendia desde a condenação.
Passo a passo da captura
- Localização do paradeiro: identificação do suspeito em clínica de reabilitação em Montes Claros
- Articulação policial: cooperação entre as delegacias de Turmalina e Montes Claros
- Abordagem e ciência: notificação formal do indivíduo sobre o mandado de prisão judicial
- Prisão e transferência: condução do sentenciado para o sistema prisional para início da pena de 12 anos
Histórico criminal do condenado
- Estupro de vulnerável: crime ocorrido em outubro de 2021 contra o próprio filho
- Trânsito: registros anteriores por conduzir veículo sob efeito de álcool e sem habilitação
- Violência doméstica: antecedentes por descumprimento de medidas protetivas de urgência
- Regime de pena: condenação definitiva de 12 anos em regime fechado