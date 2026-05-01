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ABUSADOR FORAGIDO

Condenado por estupro do próprio filho é preso em clínica de Minas

O condenado foi preso pela polícia em uma clínica, em Montes Claros. Ele teve uma sentença de 12 anos de reclusão e foi detido em cumprimento de mandado

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/05/2026 10:27

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Policiais civis cumpriram o mandado de prisão em uma clínica de recuperação contra o homem sentenciado pelo estupro do próprio filho
Policiais civis cumpriram o mandado de prisão em uma clínica de recuperação contra o homem sentenciado pelo estupro do próprio filho crédito: PCMG

Um homem de 38 anos, condenado a 12 de prisão por abusar do próprio filho, de 8, foi preso em uma clínica de Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa quinta-feira (30/4).

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Ele estava internado em uma instituição de reabilitação para dependentes químicos. O homem tem um histórico de abuso de álcool.

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Além da condenação por estupro de vulnerável, ele já possuía histórico criminal por embriaguez ao volante e descumprimento de medidas protetivas, segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Policiais civis localizaram o paradeiro do homem e realizaram a abordagem dentro da instituição de saúde onde se tratava. Ele já era monitorado, mas os policiais agiram apenas após o despacho judicial.

Onde o condenado soube da ordem judicial?

“O homem foi localizado internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. No local, ele foi devidamente cientificado da ordem judicial e preso pelos policiais civis”, informou a PCMG.

A operação foi um esforço conjunto entre os agentes da delegacia de polícia de Turmalina e a equipe de investigação de homicídios de Montes Claros, unindo forças de diferentes comarcas.

O crime que originou a condenação ocorreu em outubro de 2021, na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.

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O homem agora será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena definitiva, encerrando um ciclo de buscas que se estendia desde a condenação.


Passo a passo da captura

  • Localização do paradeiro: identificação do suspeito em clínica de reabilitação em Montes Claros
  • Articulação policial: cooperação entre as delegacias de Turmalina e Montes Claros
  • Abordagem e ciência: notificação formal do indivíduo sobre o mandado de prisão judicial
  • Prisão e transferência: condução do sentenciado para o sistema prisional para início da pena de 12 anos

Histórico criminal do condenado

  • Estupro de vulnerável: crime ocorrido em outubro de 2021 contra o próprio filho
  • Trânsito: registros anteriores por conduzir veículo sob efeito de álcool e sem habilitação
  • Violência doméstica: antecedentes por descumprimento de medidas protetivas de urgência
  • Regime de pena: condenação definitiva de 12 anos em regime fechado

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