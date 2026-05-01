Trabalhador rural é eletrocutado ao colher frutas no Norte de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um trabalhador rural de 39 anos morreu ao sofrer uma descarga elétrica na tarde dessa quinta-feira (30/4), por volta das 14h30, no Assentamento Dom Mauro, em Nova Porteirinha, no Norte de Minas. O corpo ficou pendurado em um abacateiro.

O incidente ocorreu em uma área rural caracterizada por extensas plantações de banana e sistemas de irrigação vinculados ao projeto Gorutuba.

A vítima recebeu o choque ao atingir a rede de média tensão, o que resultou na morte dela e no risco residual de novos acidentes na fiação local até a chegada das equipes de socorro.

A fatalidade aconteceu logo após o encerramento do expediente de trabalho do homem na produção de bananas da região.

Como aconteceu o acidente?

Segundo relatos colhidos no local, o trabalhador decidiu subir em um abacateiro para colher frutos que pretendia levar para sua residência. Para auxiliar na colheita das unidades que estavam em galhos mais altos, ele utilizava uma foice acoplada a um cabo de metal.

Durante o manuseio da ferramenta metálica entre a folhagem, o objeto encostou na fiação da rede elétrica que passava próxima à árvore. O contato gerou uma descarga de média tensão que percorreu o corpo do trabalhador, provocando diversas queimaduras graves.

A morte foi constatada no local por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu, acionada para o atendimento emergencial. Antes que os militares pudessem iniciar o resgate do corpo, foi necessária a intervenção de uma equipe da concessionária de energia, a Cemig.

Os técnicos realizaram os procedimentos de segurança para garantir que o sistema elétrico não oferecesse mais riscos aos socorristas. Somente após a certificação do desligamento e isolamento da rede, os bombeiros (CBMMG) puderam acessar a copa da árvore.

Para acessar a vítima em meio à vegetação, os bombeiros utilizaram uma escada e equipamentos específicos de proteção individual. O cenário exigiu cautela devido à altura e à proximidade com os cabos de energia, demandando que a guarnição efetuasse o travamento de segurança antes de qualquer manipulação direta do corpo no topo do abacateiro.

Com a área devidamente isolada e segura, a equipe realizou a retirada da vítima utilizando técnicas de salvamento em altura.

O corpo foi descido de forma controlada por meio de um sistema de descensão em cordas, sendo posteriormente entregue aos cuidados das autoridades competentes para os trâmites de perícia técnica e remoção pelo serviço funerário.

“O Corpo de Bombeiros orienta a redobrar a segurança quando for efetuar qualquer atividade próxima à rede elétrica e, ao subir em árvores, sempre visualizar se não há nenhuma rede próxima”, informou o CBMMG.

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A corporação reforça que ferramentas metálicas ou mesmo galhos úmidos podem servir de condutores de eletricidade, mesmo sem o contato direto, dependendo da voltagem da rede.



Atendimento e resgate

Acionamento das equipes: chamado via 193 para ocorrência de eletrocussão em área rural

chamado via 193 para ocorrência de eletrocussão em área rural Isolamento do risco: chegada da Cemig para o desligamento preventivo da rede

chegada da Cemig para o desligamento preventivo da rede Constatação do óbito: suporte avançado do Samu confirma o falecimento no local

suporte avançado do Samu confirma o falecimento no local Técnica de salvamento: uso de escadas e cordas para resgate em altura na copa da árvore

uso de escadas e cordas para resgate em altura na copa da árvore Encaminhamento final: liberação do corpo para perícia técnica e serviço funerário

Prevenção e segurança elétrica