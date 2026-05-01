Tempo em BH e MG: amanhecer gelado e chuvas marcam o 1º de maio
Belo Horizonte registra forte amplitude térmica e umidade do ar em nível crítico. Risco de temporais para o Sul, Sudoeste e Triângulo Mineiro; veja a previsão
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O feriado do Dia do Trabalhador (1/5) começa com amanhecer invernal em Belo Horizonte, onde a sensação térmica chegou a 6,3ºC. No Sul de Minas e Triângulo mineiro é aguardada a chegada de chuvas.
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Belo Horizonte iniciou o feriado de 1º de maio com um forte contraste térmico: enquanto a máxima deve bater os 30°C, os termômetros marcaram a mínima de 15,4 °C, com a sensação térmica (temperatura aparente) chegando a 6,3°C na Regional Oeste, de acordo com a Defesa Civil de BH.
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O sol brilha entre nuvens, mas a secura acende o alerta, com a umidade do ar despencando para críticos 35% no período da tarde.
O declínio das temperaturas durante a madrugada foi mais acentuado em três setores da capital. A Regional Oeste liderou o ranking do frio com 15,4 °C registrados às 6h, apresentando uma sensação térmica de apenas 6,3 °C devido à exposição local.
Na sequência, as regionais Centro-Sul e Pampulha registraram marcas idênticas de 16,4 °C, aferidas às 3h50 e 5h, respectivamente, sendo que na área da Pampulha a sensação térmica foi de 17,7 °C.
Em um patamar de resfriamento menos intenso, outras duas regiões completaram o quadro das mínimas matinais.
A estação de Venda Nova anotou 16,8 °C às 6h20, enquanto o Barreiro apresentou a temperatura mais elevada entre os registros iniciais do dia, marcando 17,9 °C às 6h05.
Vai chover no interior de MG?
O cenário de calor moderado e manhãs frescas deve se repetir por todo o fim de semana na capital, com os termômetros atingindo o pico de 31°C no domingo, segundo a previsão do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).
Enquanto Belo Horizonte e o Norte de Minas mantêm o tempo seco e firme, o Sul e o Triângulo Mineiro entram em estado de atenção a partir de amanhã, com a chegada de uma frente de umidade que trará pancadas de chuva e trovoadas, segundo previsão do Inmet.
As áreas mais ao Sul e Sudoeste experimentam a chegada e intensificação de uma frente de umidade. O tempo no Sul e Triângulo evolui de chuvas isoladas (01/05) para um cenário de pancadas de chuva com trovoadas (03/05), chegando a Zona da Mata no final do período.
O Centro-Norte se consolida em transição de tempo firme e céu aberto para um estado de alta nebulosidade.
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Embora o sol apareça menos no dia 03, não há indicativo de chuva significativa para o Norte, Noroeste e vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Previsão do feriado
- Belo Horizonte: manhãs frias e tardes quentes, com máxima de 30°C
- Regional Oeste: menor temperatura registrada na capital, com sensação de 6,3°C
- Sul e Triângulo Mineiro: previsão de pancadas de chuva e trovoadas
- Centro-Norte: transição de tempo firme para alta nebulosidade
- Alerta de secura: umidade do ar atinge índice crítico de 35% no período da tarde
Prevenção e cuidados para o tempo seco
- Hidratação constante: ingestão frequente de água ao longo do dia
- Proteção térmica: uso de agasalhos adequados durante as manhãs frias
- Prática de exercícios: evitar atividades intensas ao ar livre nos horários mais secos
- Ambientes fechados: uso de umidificadores ou bacias com água para melhorar a qualidade do ar
- Atenção especial: redobrar os cuidados com a saúde de crianças e idosos