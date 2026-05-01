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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH e MG: amanhecer gelado e chuvas marcam o 1º de maio

Belo Horizonte registra forte amplitude térmica e umidade do ar em nível crítico. Risco de temporais para o Sul, Sudoeste e Triângulo Mineiro; veja a previsão

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/05/2026 08:07

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feriado do Dia do Trabalhador amanhece com poucas nuvens no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH
feriado do Dia do Trabalhador amanhece com poucas nuvens no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH crédito: Reprodução/Clima ao Vivo

O feriado do Dia do Trabalhador (1/5) começa com amanhecer invernal em Belo Horizonte, onde a sensação térmica chegou a 6,3ºC. No Sul de Minas e Triângulo mineiro é aguardada a chegada de chuvas.

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Belo Horizonte iniciou o feriado de 1º de maio com um forte contraste térmico: enquanto a máxima deve bater os 30°C, os termômetros marcaram a mínima de 15,4 °C, com a sensação térmica (temperatura aparente) chegando a 6,3°C na Regional Oeste, de acordo com a Defesa Civil de BH.

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O sol brilha entre nuvens, mas a secura acende o alerta, com a umidade do ar despencando para críticos 35% no período da tarde.

O declínio das temperaturas durante a madrugada foi mais acentuado em três setores da capital. A Regional Oeste liderou o ranking do frio com 15,4 °C registrados às 6h, apresentando uma sensação térmica de apenas 6,3 °C devido à exposição local.

Na sequência, as regionais Centro-Sul e Pampulha registraram marcas idênticas de 16,4 °C, aferidas às 3h50 e 5h, respectivamente, sendo que na área da Pampulha a sensação térmica foi de 17,7 °C.

Em um patamar de resfriamento menos intenso, outras duas regiões completaram o quadro das mínimas matinais.

A estação de Venda Nova anotou 16,8 °C às 6h20, enquanto o Barreiro apresentou a temperatura mais elevada entre os registros iniciais do dia, marcando 17,9 °C às 6h05.

Vai chover no interior de MG?

O cenário de calor moderado e manhãs frescas deve se repetir por todo o fim de semana na capital, com os termômetros atingindo o pico de 31°C no domingo, segundo a previsão do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).

Enquanto Belo Horizonte e o Norte de Minas mantêm o tempo seco e firme, o Sul e o Triângulo Mineiro entram em estado de atenção a partir de amanhã, com a chegada de uma frente de umidade que trará pancadas de chuva e trovoadas, segundo previsão do Inmet.

As áreas mais ao Sul e Sudoeste experimentam a chegada e intensificação de uma frente de umidade. O tempo no Sul e Triângulo evolui de chuvas isoladas (01/05) para um cenário de pancadas de chuva com trovoadas (03/05), chegando a Zona da Mata no final do período.

O Centro-Norte se consolida em transição de tempo firme e céu aberto para um estado de alta nebulosidade.

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Embora o sol apareça menos no dia 03, não há indicativo de chuva significativa para o Norte, Noroeste e vales do Jequitinhonha e Mucuri.


Previsão do feriado

  • Belo Horizonte: manhãs frias e tardes quentes, com máxima de 30°C
  • Regional Oeste: menor temperatura registrada na capital, com sensação de 6,3°C
  • Sul e Triângulo Mineiro: previsão de pancadas de chuva e trovoadas
  • Centro-Norte: transição de tempo firme para alta nebulosidade
  • Alerta de secura: umidade do ar atinge índice crítico de 35% no período da tarde

Prevenção e cuidados para o tempo seco

  • Hidratação constante: ingestão frequente de água ao longo do dia
  • Proteção térmica: uso de agasalhos adequados durante as manhãs frias
  • Prática de exercícios: evitar atividades intensas ao ar livre nos horários mais secos
  • Ambientes fechados: uso de umidificadores ou bacias com água para melhorar a qualidade do ar
  • Atenção especial: redobrar os cuidados com a saúde de crianças e idosos

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