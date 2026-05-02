Sabará: tradição e novidades aguçam o paladar no festival do Ora-pro-nóbis

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Com frango, costelinha e carne de boi, inovando nas bebidas e dando um toque diferente aos salgados, o sempre presente ora-pro-nóbis é a grande estrela neste fim de semana (2 e 3/5), de um festival no Bairro Pompéu, em Sabará, na Grande BH. Iniciado no feriado, o evento deverá reunir, em três dias, cerca de 20 mil pessoas (no ano passado, foram 16 mil), que curtem as barracas, as apresentações musicais e o clima da região. À frente, a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Pompéu de Sabará (AMAP).

A 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis tem entrada gratuita e reforça a vocação de Pompéu como polo de economia criativa e turismo. Segundo os organizadores, “mais do que uma festa, trata-se de uma celebração da música e do patrimônio vivo, valorizando a ‘culinária de quintal’, a partir de receitas transmitidas de geração a geração, e onde o ora-pro-nóbis aparece tanto em pratos clássicos quanto em releituras inovadoras, que disputarão o tradicional concurso gastronômico”.

Almira Moraes da Rosa produz licor geleia, cachaça e farinha de Ora-pro-nóbis Jair Amaral/EM/D.A Press Graziella Barros, à esquerda, e Jaciara Martins, à direita, no festival cultural Ora-pro-nóbis, em Sabará Jair Amaral/EM/D.A Press Festival cultural Ora-pro-nóbis, em Sabará Jair Amaral/EM/D.A Press Festival cultural Ora-pro-nóbis, em Sabará Jair Amaral/EM/D.A Press Fernanda Corrade, proprietária da barraca no festival cultural Ora-pro-nóbis, em Sabará Jair Amaral/EM/D.A Press Ana de Oliveira participa do festival há 28 anos Jair Amaral/EM/D.A Press Voltar Próximo

FOGÃO A LENHA

Participante do festival desde a primeira edição, há quase três décadas, dona Ana de Oliveira, de 76 anos, residente ao lado da histórica Capela Santo Antônio, está bem preparada: só para este festival, tem um estoque de 200 quilos de ora-pro-nóbis, “provenientes de sítios da vizinhança”, conforme explica. Na Barraca da Ana, ela serve a planta com frango e costelinha, além de porções de mandioquinha frita no fogão a lenha e linguiça.

Freguês do festival, o casal de namorados Rogério Rios, motorista, e Rosália Santiago, servidora pública, elogia o tempero. "Está do jeito que gosto", disse Rogério diante do prato de ora-pro-nóbis com costelinha. Rosália, por sua vez, falou bem da organização do evento.

Já na Barraca Armazém Raimundo Américo, a proprietária Fernanda Corradi serve o pão-com-nóbis, receita de Caio Ricaldoni, e lembra que o nome Raimundo Américo homenageia seu bisavô, dono do primeiro armazém do bairro. O saboroso pão-com-nóbis tem, como ingredientes, paleta bovina desfiada ao molho de jabuticaba, requeijão e claro, ora-pro-nóbis.

A personal Jaciara Martins gostou e pediu bis. "É bom e dá energia", contou a sabarense que estava num grupo de ciclistas.

ACESSIBILIDADE

A inclusão é compromisso do Festival do Ora-pro-nóbis, tendo a programação artística intérprete de Libras e locução acessível. E mais: a estrutura inclui o Espaço da Acessibilidade, com monitores preparados para o atendimento a autistas, área de descanso para idosos e fraldário para o conforto das famílias. Para a criançada, o Espaço Kids garante a diversão em segurança.

O evento é um projeto da JH Eventos para a lei federal de incentivo à cultura, com patrocínio da AngloGold Ashanti, via Lei Rouanet, apoio institucional do Sebrae Minas e Emater-MG. Realização da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Pompéu de Sabará (AMAP), da Prefeitura de Sabará, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura, através da Prefeitura Municipal de Sabará, e do Ministério da Cultura.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sábado (2) – Às 14h30, Grupo Teresa (Samba e Choro), às 17h, Cantarolê (MPB) e às 20h, com a banda 80 Futebol Clube (Rock Nacional)

Domingo (3) – Às 14h, Caio Santos & Banda, e às 17h, Fabinho do Acordeon (Forró Pé de Serra).

SERVIÇO

28º Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará, na Grande BH

Local: Rua José Antônio da Silva, Bairro Pompéu

Sábado (das 10h às 22h) e domingo (das 10h às 19h)

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Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos