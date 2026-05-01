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SALVO DO ABANDONO

Estátua do Juquinha será reinaugurada após restauração na Serra do Cipó

Monumento recuperado em Santana do Riacho recebe monitoramento para frear vandalismo, após denúncias do EM e acordo do Ministério Público e mineradora

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/05/2026 14:33

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José Patrício era o nome do Juquinha, um personagem muito conhecido por todos na região por sua simpatia. Ele morreu em 1983
José Patrício era o nome do Juquinha, um personagem muito conhecido por todos na região por sua simpatia. Ele morreu em 1983 crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A estátua do Juquinha das Flores será reinaugurada, depois de um período de restauração, na próxima quinta-feira (7/5), no alto das montanhas da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas.

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Promovido pela mineradora Anglo American após acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o evento marca a entrega da terceira reforma do monumento, depois de séries de denúncias da reportagem do Estado de Minas.

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Mesmo após sua reforma, a estátua sofreu vários ataques, como mostrado pelo EM. Foram riscos, pichações e até destruição de parte da estátua.

A mineradora informou que uma ocorrência policial foi feita após a constatação do vandalismo, em sequência à denúncia da reportagem.

 

O monumento é um dos mais fotografados por turistas que vêm a Minas Gerais e um dos principais símbolos de identidade e harmonia com a natureza da Região Central mineira, essencial para o turismo e a preservação da memória local.

A estátua é um ícone cultural de Minas Gerais e um dos principais pontos de parada para quem visita a Serra do Cipó.

Quanto tempo durou a restauração?

A restauração durou cinco meses e envolveu um diagnóstico estrutural profundo para sanar rachaduras, capitaneado pela autora da estátua, Virgínia Ferreira.

O trabalho incluiu limpeza, tratamento de ferrugem nos vergalhões de aço, substituição de partes comprometidas, obturações, nivelamento e modelagem da forma original de concreto.

O projeto foi viabilizado por incentivo da Lei Rouanet, após um acordo jurídico que definiu a responsabilidade da mineradora Anglo American pela conservação, por ser a proprietária do terreno.

O monumento também enfrenta a ação de intempéries, como ventos fortes, chuvas constantes e variações extremas de temperatura, que aceleram o desgaste do material e exigem manutenção periódica.

Para tentar coibir o vandalismo e monitorar riscos de incêndio na vegetação, o local conta com um poste de câmeras de segurança alimentadas por placas solares e conectadas à internet. No entanto, o sistema de monitoramento 24 horas não impediu os ataques mais recentes.

O acordo com o MPMG também prevê a instalação de sinalização informativa e iluminação, embora apenas a recuperação da escultura tenha sido finalizada até o momento.

A atuação do Ministério Público foi motivada por denúncias jornalísticas que mostraram o estado crítico do monumento em 2023, quando a estátua apresentava buracos, fendas nas pernas e o vergalhão exposto.

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O promotor Lucas Trindade instaurou um inquérito civil que resultou na obrigação legal da Anglo American em restaurar o bem, seguindo a jurisprudência que atribui ao dono do imóvel a responsabilidade pela integridade de bens culturais ali instalados.

Etapas da restauração do monumento

  • Diagnóstico estrutural: avaliação técnica detalhada das rachaduras e danos na estrutura de concreto
  • Limpeza e tratamento: remoção de resíduos e cuidado com a ferrugem nos vergalhões de aço expostos
  • Substituição de partes: troca de componentes comprometidos pela erosão e por atos de vandalismo
  • Modelagem final: execução de obturações, nivelamento e recuperação do formato original da obra

Diretrizes para conservação e proteção

  • Monitoramento eletrônico: vigilância 24 horas por câmeras alimentadas por energia solar
  • Combate ao vandalismo: fiscalização constante para evitar pichações e danos físicos à escultura
  • Manutenção periódica: restaurações preventivas a cada cinco anos para mitigar danos causados por intempéries
  • Educação patrimonial: instalação de sinalização informativa para conscientizar turistas e moradores locais

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