BH: grupo é preso com milhares de canetas emagrecedoras e anabolizantes

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Três pessoas foram presas, e 70 mil itens, como ampolas e comprimidos de medicamentos para emagrecer - canetas emagrecedoras - e anabolizantes, que poderiam gerar até R$ 12 milhões, foram apreendidos em operação realizada na tarde dessa quinta-feira (30/4), em Belo Horizonte.

O local configurava um centro de distribuição no Bairro Betânia, na Região Oeste de BH, com alcance nacional para os produtos controlados, de procedência ou composição ilícita.

Ao todo, foram recolhidos cerca de 60 mil ampolas e frascos, além de mais de 10 mil comprimidos de anabolizantes e medicamentos de uso restrito ou proibido.

Dentre os medicamentos estava a Tirzepatida, utilizada para perda de peso e que, assim como outras canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, tem sido utilizada e classificada como "caneta genérica" entre usuários.

Trata-se de um fármaco de alto custo que pode chegar a mais de R$ 1 mil por unidade em canais oficiais.

Havia também substâncias como o decanoato de nandrolona e a oxandrolona, que possuem alto valor de revenda no mercado paralelo de academias.

O Bairro Betânia é um ponto estratégico da capital, posicionado próximo ao Anel Rodoviário e à Via Expressa, o que facilita o escoamento de mercadorias para outras regiões.

Prisão

Três pessoas foram presas na ação: dois homens, de 22 e 31 anos, e uma mulher, de 48. O grupo operava uma estrutura profissional de vendas e tinha estoque de caixas para envio rápido por empresas de logística e correios.

O volume de materiais encontrados, que inclui rótulos da marca "BRATVALabs", cartelas de adesivos e insumos de envase, indica que o local não era apenas um ponto de venda no varejo, mas um centro de distribuição em larga escala e, possivelmente, um laboratório de acabamento.

A presença de etiquetas para Tirzepatida sugere que a organização estava diversificando o mercado de esteroides para o setor de emagrecimento, um segmento altamente rentável.

O perfil dos envolvidos e a logística encontrada apontam para funções de gerência e distribuição pesada, distantes do perfil de pequenos vendedores, operando como fornecedores para o mercado nacional.

A operação foi dividida em duas frentes: a primeira focou em um estabelecimento comercial que servia como fachada para o atendimento; e a segunda, em um imóvel residencial utilizado exclusivamente como depósito.

A dinâmica indica um esquema de inteligência logística, onde o material bruto era fracionado, rotulado e despachado para diversos estados brasileiros.

A investigação agora busca rastrear a origem dos sais de testosterona e outros insumos químicos, que frequentemente entram no país de forma ilegal por fronteiras terrestres ou são desviados de indústrias farmacêuticas.

O volume estocado e os equipamentos para envios sugerem o alcance nacional da quadrilha desarcticulada no Bairro Betânia, em BH PCMG

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prendeu em flagrante três pessoas suspeitas de integrar um esquema criminoso de comercialização ilegal de anabolizantes, medicamentos e produtos correlatos em Belo Horizonte”, informou a PCMG.

A corporação detalhou ainda que os suspeitos foram autuados por crimes que incluem a falsificação e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos, além de receptação, e foram encaminhados ao sistema prisional.



Quais os perfis de clientes da quadrilha?

Dentre os itens catalogados, destacam-se grandes lotes de Testenat Depot (Enantato de Testosterona) em embalagens pretas e douradas e o TestoPrime. A variedade de produtos e a organização do estoque demonstram que a quadrilha mantinha um portfólio completo para atender diferentes perfis de usuários, desde frequentadores de academias até pessoas em busca de tratamentos estéticos rápidos.

A Polícia Civil continua os levantamentos para identificar se o grupo possuía conexões com farmácias de manipulação ou se a produção era de origem clandestina.

Os esteroides anabolizantes (Deca, Testenat e Testosterona) podem causar dependência, depressão, surtos psicóticos, acarretar aumento da pressão arterial, hipertrofia do músculo cardíaco, insuficiência cardíaca e alto risco de infarto ou AVC. Também podem levar os homens a uma interrupção da produção natural de testosterona, resultando em atrofia dos testículos, infertilidade e crescimento de mamas (ginecomastia). Nas mulheres pode ocorrer masculinização irreversível, como engrossamento da voz e crescimento de pelos faciais.

A oxandrolona ataca o fígado sendo altamente hepatotóxica. Pode causar hepatite medicamentosa, tumores hepáticos e pelíose hepática (cistos de sangue no fígado).

Já a tirzepatida (medicamento para emagrecer) altera o sistema digestivo, podendo provocar náuseas intensas, vômitos persistentes e diarreia. Em casos graves, pode causar gastroparesia (paralisia do estômago).

Há risco aumentado de pancreatite aguda e lesão renal aguda decorrente da desidratação severa. E também alertas sobre o risco de desenvolvimento de tumores na glândula tireoide em pacientes predispostos.

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O perigo de produtos clandestinos (BRATVALabs e similares), por serem fabricados em laboratórios sem higiene (fundo de quintal), podem conter bactérias, fungos e impurezas que causam abscessos graves, necroses e septicemia (infecção generalizada) até doses acima do prescrito ou ausência de medicação, podendo levar a overdoses fatais ou intoxicações por metais pesados.



Operação policial

Investigação de inteligência: identificação de um comércio no bairro Betânia como fachada para o crime

identificação de um comércio no bairro Betânia como fachada para o crime Localização do depósito: descoberta de um imóvel residencial usado como centro de distribuição nacional

descoberta de um imóvel residencial usado como centro de distribuição nacional Quantitativo apreendido: cerca de 60 mil ampolas e frascos, além de 10 mil comprimidos diversos

cerca de 60 mil ampolas e frascos, além de 10 mil comprimidos diversos Flagrante e detenções: prisão de dois homens e uma mulher envolvidos na logística e venda

prisão de dois homens e uma mulher envolvidos na logística e venda Tipificação dos crimes: autuação por falsificação de produtos medicinais e receptação



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