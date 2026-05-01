Operação invade quartel-general do tráfico e revela rota secreta em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Barras de maconha estimadas em cerca de R$ 3 milhões no mercado do tráfico e drogas sintéticas foram apreendidas pela Polícia Militar de Minas Geais (PMMG) em um bunker de organização no interior de Minas Gerais.

A ação ocorreu na tarde dessa quinta-feira (30/4), em Martinho Campos, no Centro-Oeste de Minas Gerais, próximo ao limite com Pitangui.

Um suspeito responsável pela logística foi preso em flagrante durante incursão tática.

As equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram um tonel contendo cerca de uma tonelada de maconha, além de dezenas de barras adicionais da mesma substância e diversas unidades de drogas sintéticas.

No mercado ilícito de atacado, essa quantidade de maconha é avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões, podendo ultrapassar os R$ 5 milhões quando fracionada e vendida no varejo diretamente aos usuários.

O município de Martinho Campos está posicionado estrategicamente próximo a Pitangui e é cortado por vias importantes como a MG-164, que servem de rota para o escoamento de materiais ilícitos vindos de outras regiões para o centro do estado.

Quem era o homem detido?

O suspeito detido não teve idade ou identidade divulgadas, mas é apontado como um dos principais responsáveis pela logística do grupo na região.

O armazenamento de uma tonelada de droga em tonéis é um forte indício de que o local funcionava como um centro de distribuição ou um bunker de armazenamento no atacado.

O estado do material sugere que a droga havia chegado recentemente de grandes centros produtores ou estava sendo preparada para ser fragmentada em dezenas de cidades menores.

A presença de drogas sintéticas junto ao grande volume de maconha reforça a tese de que o grupo atendia a diferentes perfis de consumidores, desde o comércio de massa até mercados mais restritos.

A prisão ocorreu durante uma incursão do Batalhão Rotam e do Comando de Missões Especiais (CME) para uma operação de combate à criminalidade organizada e violenta quando identificaram o ponto de depósito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem preso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante por tráfico ilícito de drogas foi ratificado. A investigação continua para identificar outros integrantes da rede de distribuição que utilizava o Centro-Oeste mineiro como base operacional.



Ação contra o tráfico

Localização do bunker: imóvel em Martinho Campos utilizado para armazenamento em larga escala

imóvel em Martinho Campos utilizado para armazenamento em larga escala Quantitativo apreendido: uma tonelada de maconha acondicionada em tonel e barras adicionais

uma tonelada de maconha acondicionada em tonel e barras adicionais Presença de entorpecentes variados: apreensão de drogas sintéticas junto ao carregamento de erva

apreensão de drogas sintéticas junto ao carregamento de erva Valor de mercado: carga estimada em R$ 3 milhões no atacado e mais de R$ 5 milhões no varejo

Unidades envolvidas: equipes da Rotam

Indicadores de logística do tráfico