Queda de camarote em show do Ferrugem, em Itabira, deixa cinco feridos
Estrutura desabou em evento no Parque de Exposição. Vítimas foram socorridas com traumas e fraturas. Causas do acidente são investigadas
compartilheSIGA
Um camarote repleto de pessoas assistindo a um show de pagode do cantor Ferrugem desabou, deixando cinco feridos no Parque de Exposições de Itabira (MG), no Vale do Rio Doce, na madrugada desta sexta-feira (1º/5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O colapso de um espaço reservado ao público cedeu durante as festividades da Semana do Trabalhador.
Leia Mais
O evento, promovido pelo Sindicato Metabase, tinha como modalidade de ingresso a doação de mantimentos.
O que as pessoas disseram sobre o que aconteceu?
De acordo com relatos de quem estava presente, a plataforma veio abaixo de forma súbita, lançando os ocupantes ao chão.
Registros em plataformas digitais capturaram o momento posterior à queda, exibindo a mobilização de populares que tentavam prestar auxílio às vítimas na área afetada.
O acionamento das equipes de resgate aconteceu a 1h34. Unidades do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram de forma coordenada no local.
Os militares constataram que quatro ambulâncias já realizavam os atendimentos preliminares, incluindo um veículo voltado ao suporte médico avançado.
A triagem realizada pelos socorristas identificou que os atingidos tinham idades compreendidas entre 29 e 51 anos. Enquanto um dos pacientes apresentava um quadro de crise aguda de ansiedade, os demais sofreram variados traumas físicos.
Os feridos reportaram dores na coluna lombar, no tórax e nos membros inferiores, além de escoriações nos joelhos.
Dentre as ocorrências mais graves, uma pessoa foi transportada com indícios de fratura no tornozelo esquerdo e uma perfuração na coxa. Segundo o boletim dos bombeiros, a vítima manteve a consciência durante todo o deslocamento até o centro hospitalar da região para a realização de exames mais detalhados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Apesar do ocorrido, não houve registro de pânico generalizado, e o cronograma do evento não sofreu interrupção. Todos os feridos foram encaminhados para assistência médica local, e as causas que levaram ao comprometimento da estrutura serão agora objeto de análise pelas autoridades responsáveis.
Desabamento em show
- Horário do chamado: a ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta de 1h34
- Dinâmica do acidente: a estrutura cedeu subitamente durante a apresentação artística
- Atendimento médico: equipes do Samu e dos bombeiros realizaram a triagem de cinco feridos
- Encaminhamento das vítimas: os atingidos foram levados a unidades de saúde para exames complementares
Segurança de estruturas temporárias
- Responsabilidade técnica: o profissional deve assinar a anotação de responsabilidade técnica pela montagem
- Fiscalização preventiva: órgãos de classe devem vistoriar camarotes e palcos antes da abertura do evento
- Plano de contingência: o espaço precisa contar com rotas de fuga sinalizadas e equipes de brigadistas
- Capacidade de público: a lotação máxima permitida deve ser respeitada rigorosamente para evitar sobrecargas