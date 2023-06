Bombeiros resgatam pedreiro que se acidentou no 3º andar de prédio

432

Pedreiro teve de ser retirado do local com uso de técnicas de rapel (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, no Sul de Minas, resgatou, nessa segunda-feira (26/6), um pedreiro que caiu de uma laje de um prédio em construção, no Bairro Monte Verde.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), a vítima trabalhava no terceiro andar do prédio e a escada que daria acesso ao pavimento ainda não havia sido construída.

Um bombeiro escalou até o local e verificou que a vítima se encontrava consciente e orientado, mas apresentava fortes dores na região da coluna, com suspeita de lesão.

Foi montado um apoio para içamento de uma maca, no andar superior. Com essa maca, o pedreiro foi imobilizado e usando uma técnica de tirolesa, os bombeiros desceram a vítima até o nível da rua.

O paciente foi colocado em uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. A causa do acidente é desconhecida e somente poderá ser definida com a conclusão do laudo pericial.