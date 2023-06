Motociclista morre ao bater contra caminhão no Anel Rodoviário

432

Acidente ocorreu no Anel Rodoviário, próximo ao cruzamento com a Avenida Pedro II (foto: Redes sociais)

Um grave acidente, por volta de 8h30, desta terça-feira (27/6), interdita uma das pistas do anel rodoviário, na altura do Bairro Jardim São José, na região oeste de Belo Horizonte. Um caminhão e uma motocicleta bateram e o motociclista, de 35 anos, morreu.



Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma motocicleta que trafegava no sentido Rio de Janeiro bateu contra um caminhão, próximo do cruzamento do Anel com a Avenida Pedro II.

O Samu foi chamado e o médico confirmou a morte, por esmagamento do cérebro. O acidente provoca um grande engarrafamento, que teve início na Avenida Pedro II e vai até o viaduto da Avenida Carlos Luz. A expectativa é que o tráfego seja totalmente liberado a partir das 13h.