Amiga é suspeita de matar adolescente em encontro marcado por aplicativo

432

Adolescente morreu com um tiro que atingiu o braço e o coração. O corpo dela foi encaminhado para o IML (foto: Reprodução)

Uma adolescente, de 17 anos, morreu com um tiro durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento na tarde dessa terça-feira (27/6), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem e uma amiga, de 19 anos, conheceram o homem, de 43, na internet, saíram de Igarapé e foram até a casa dele no bairro Campos Elísios para conversar e tomar cerveja.

Ainda de acordo com a PM, em determinado momento, o homem apresentou uma arma para as duas e, antes de entregar, ele retirou o carregador, sem perceber que ainda havia uma bala dentro do revólver.

Enquanto mexia na arma, a jovem, de 19 anos, acabou disparando e acertou um braço e o coração da amiga, que morreu na cozinha da casa.

O homem, então, pegou a arma, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e saiu de casa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou a conversar com ele por telefone e ele afirmou que vai se apresentar acompanhado de um advogado.

A suspeita de atirar na adolescente foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. A filha dela, de 3 anos, que também estava na casa no momento do crime, foi entregue para a avó.

O corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).