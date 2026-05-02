PBH abre vagas para cursos profissionalizantes na área da gastronomia

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai oferecer 60 vagas para os cursos gratuitos profissionalizantes de culinária vegetariana e vegana, auxiliar de panificação e salgadeiros. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (4/5) até o dia 17 deste mês.

Os cursos fazem parte do programa Trilhas da Gastronomia e têm como objetivo fortalecer o empreendedorismo gastronômico na capital. Os alunos irão aprender boas práticas na manipulação de alimentos, noções básicas de gestão financeira, fotografia de alimentos, apresentação de produtos, estratégias de vendas nas mídias sociais, precificação e preparação para o mercado de trabalho.

As aulas serão presenciais e estão previstas para começar no dia 9 de junho no Cresan Mercado da Lagoinha, às terças-feiras. O curso de Auxiliar de Panificação acontecerá pela manhã, das 8 às 12h, e os demais, à tarde, das 13 às 17h.

Serão ofertadas 20 vagas por curso, sendo oito destinadas à ampla concorrência e 12 ao público prioritário, encaminhados pelos serviços socioassistenciais do município. A seleção dos candidatos obedecerá à ordem de inscrição, conforme critérios informados no formulário, e a lista dos classificados será divulgada no dia 20 de maio.

Entre os grupos priorizados estão moradores da Lagoinha; pessoas LGBTQIA+; mulheres em situação de violência doméstica; pessoas inseridas no Programa de Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial – Comida na Mesa; pessoas em situação de rua; estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA); participantes do Programa Territórios Sustentáveis e beneficiários das feiras e eventos da cidade.

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As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, pelo Portal da Prefeitura. Caso o candidato tenha dificuldade de acesso à internet, pode se inscrever presencialmente na Secretaria das Trilhas do Cresan Mercado da Lagoinha, localizado na Avenida Antônio Carlos, 821.