Especialização gratuita: 7 sites para fazer cursos de alto nível sem pagar

A busca por uma especialização de alto nível para impulsionar a carreira não precisa esbarrar em altos custos. Atualmente, é possível acessar gratuitamente cursos de instituições renomadas como Harvard, USP e Google, diretamente de casa. Essas plataformas oferecem conhecimento de ponta em diversas áreas, democratizando o acesso à educação de qualidade.

As opções abrangem desde tecnologia e marketing digital até gestão de negócios e humanidades. Em muitos casos, o conteúdo completo das aulas fica disponível sem custo, com a opção de pagar apenas pela emissão do certificado de conclusão. Essa flexibilidade permite que o profissional adquira novas habilidades e se atualize com as demandas do mercado.

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Sete plataformas para fazer cursos de especialização gratuitos

Coursera

A plataforma reúne cursos de centenas de universidades e empresas globais, incluindo a Universidade de São Paulo (USP) e Stanford. Oferece trilhas de aprendizado em áreas como ciência de dados, negócios e desenvolvimento pessoal, com a maior parte do conteúdo acessível gratuitamente.

edX

Fundada por Harvard e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), a edX se destaca pela excelência acadêmica. A plataforma disponibiliza milhares de cursos de nível universitário, permitindo que os alunos assistam às aulas sem pagar nada na modalidade de auditoria.

Cursos do Google

Conhecido anteriormente como Google Ateliê Digital e agora “Grow with Google”, o portal de cursos do Google é ideal para quem busca qualificação em competências digitais. A plataforma oferece cursos gratuitos sobre marketing digital, análise de dados e desenvolvimento de carreira, muitos com certificados gratuitos emitidos pela própria empresa — um diferencial importante para o currículo.

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Uma das principais instituições de ensino do Brasil, a FGV mantém um portal com dezenas de cursos online gratuitos. As áreas de foco incluem gestão, finanças, direito e marketing, com conteúdo voltado para a realidade do mercado brasileiro.

Harvard University

A própria Universidade Harvard disponibiliza uma seleção de seus cursos online de forma gratuita, muitos deles através da plataforma edX. Os interessados podem explorar temas que vão de programação e saúde a artes e design, acessando o mesmo material didático de alta qualidade oferecido aos alunos da instituição.

Khan Academy

Embora seja mais conhecida pelo conteúdo voltado à educação básica, a Khan Academy possui cursos robustos e gratuitos em áreas como computação, economia e finanças. Por ser uma organização sem fins lucrativos, todo o seu conteúdo é permanentemente gratuito.

Udemy

Esta é uma das maiores plataformas de cursos online do mundo, funcionando como um grande mercado de conhecimento. Além dos milhares de cursos pagos, a Udemy possui uma seção específica com centenas de cursos totalmente gratuitos em diversas categorias, como TI, software e design.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.