BH: homem é preso por espancar e quebrar a mandíbula do enteado de 13 anos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por espancar o enteado, um adolescente de 13 anos, nessa sexta-feira (1/5), no bairro Copacabana, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o autor pediu que o adolescente limpasse fezes de cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão.

A mãe da vítima, que passou por uma cirurgia no abdômen na quinta-feira (30/4), tentou intervir, mas o homem a impediu e a ameaçou de morte. Ela chamou a polícia, que, ao chegar ao local, se deparou com um grupo de moradores da região na porta da residência. O autor ainda ameaçou os policiais, dizendo que sabe lutar muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso por homicídio tentado, infração contra criança e o adolescente, maus-tratos e violência doméstica.

Quando estava sendo levado, o homem disse à mulher que logo voltaria, pois ficaria pouco tempo preso, e se vingaria. Autor e vítima foram levados para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia.

Aos policiais, o adolescente afirmou que este não é um episódio isolado e que o padrasto já usou vassoura e rodo para praticar as agressões. A mãe, que está com o agressor há cerca de oito anos, também já foi agredida anteriormente. Ambos tinham medo de denunciar o homem por receio de represália.

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O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e segue em investigação.