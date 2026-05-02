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RESGATE

Paulista se perde em trilha e é resgatado em pico de montanha em Minas

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o jovem, nascido em São Paulo (SP), se perdeu na noite anterior nas proximidades do Morro do Careca

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/05/2026 15:02

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Militares que realizaram o resgate do jovem paulista em montanha mineira
Militares que realizaram o resgate do jovem paulista em montanha mineira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um paulista de 25 anos foi resgatado na manhã deste sábado (2/5), no Pico dos Marins, em Marmelópolis, na Região Sul de Minas, após se perder durante uma trilha.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o jovem, nascido em São Paulo (SP), se perdeu na noite anterior nas proximidades do Morro do Careca e permaneceu em área de mata até conseguir sinal no celular para pedir ajuda.

Uma equipe com quatro militares percorreu uma trilha de difícil acesso, enfrentando terreno íngreme e vegetação fechada. Depois de cerca de 1h20 de caminhada, a vítima foi localizada consciente, orientada e com entorse no pé direito, o que dificultava a locomoção.

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Depois do atendimento pré-hospitalar, os bombeiros realizaram a descida assistida, utilizando técnicas de salvamento em ambiente de montanha para garantir a segurança durante todo o percurso.

O homem foi levado até a base da trilha e entregue aos cuidados dos amigos. A ocorrência foi encerrada por volta das 13h.

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De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo de São Paulo, o Pico dos Marins possui cerca de 2.420 metros de altitude e é uma das montanhas mais altas da Serra da Mantiqueira, localizada na divisa entre Piquete (SP) e Marmelópolis.

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