Golpe do amor: mulher perde R$ 1 mil para homem vir de Istambul a Uberaba

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma mulher de 35 anos foi vítima de estelionato ao cair no “golpe do amor” em Uberaba (MG), no Triângulo. O caso foi registrado na Avenida Aloízio Oliveira, no Bairro Residencial Zeca Mendes.

Segundo relato da vítima à polícia, o contato começou por meio do WhatsApp com um homem que se identificava como “Eric”.

Ele afirmou estar em Istambul e disse que viajaria até Uberaba para encontrá-la, alegando que traria uma quantia em dinheiro.

Durante a conversa, o suspeito convenceu a vítima a realizar duas transferências via Pix, de R$ 500 cada, em dias diferentes, totalizando R$ 1 mil.

Posteriormente, um segundo número entrou em contato com a mulher solicitando mais R$ 2 mil, sob a justificativa de liberar o suposto dinheiro trazido pelo homem. Nesse momento, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado e será investigado.