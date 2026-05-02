Golpe do amor: mulher perde R$ 1 mil para homem vir de Istambul a Uberaba
Vítima fez transferências durante contato com suposto estrangeiro pela internet
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Uma mulher de 35 anos foi vítima de estelionato ao cair no “golpe do amor” em Uberaba (MG), no Triângulo. O caso foi registrado na Avenida Aloízio Oliveira, no Bairro Residencial Zeca Mendes.
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Segundo relato da vítima à polícia, o contato começou por meio do WhatsApp com um homem que se identificava como “Eric”.
Ele afirmou estar em Istambul e disse que viajaria até Uberaba para encontrá-la, alegando que traria uma quantia em dinheiro.
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Durante a conversa, o suspeito convenceu a vítima a realizar duas transferências via Pix, de R$ 500 cada, em dias diferentes, totalizando R$ 1 mil.
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Posteriormente, um segundo número entrou em contato com a mulher solicitando mais R$ 2 mil, sob a justificativa de liberar o suposto dinheiro trazido pelo homem. Nesse momento, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia.
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O caso foi registrado e será investigado.