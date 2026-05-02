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AMOR DOÍDO

Golpe do amor: mulher perde R$ 1 mil para homem vir de Istambul a Uberaba

Vítima fez transferências durante contato com suposto estrangeiro pela internet

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Wellington Barbosa
Izabella Caixeta
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/05/2026 18:59

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Entre o toque e a ilusão: por que sentimos o celular vibrar mesmo quando ele está em silêncio
O suspeito convenceu a vítima a realizar duas transferências via Pix, de R$ 500 cada, em dias diferentes, totalizando R$ 1 mil crédito: Portal Giro 10

Uma mulher de 35 anos foi vítima de estelionato ao cair no “golpe do amor” em Uberaba (MG), no Triângulo. O caso foi registrado na Avenida Aloízio Oliveira, no Bairro Residencial Zeca Mendes.

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Segundo relato da vítima à polícia, o contato começou por meio do WhatsApp com um homem que se identificava como “Eric”.

Ele afirmou estar em Istambul e disse que viajaria até Uberaba para encontrá-la, alegando que traria uma quantia em dinheiro.

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Durante a conversa, o suspeito convenceu a vítima a realizar duas transferências via Pix, de R$ 500 cada, em dias diferentes, totalizando R$ 1 mil.

Posteriormente, um segundo número entrou em contato com a mulher solicitando mais R$ 2 mil, sob a justificativa de liberar o suposto dinheiro trazido pelo homem. Nesse momento, a vítima percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia.

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O caso foi registrado e será investigado.

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