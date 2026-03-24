Quadrilha é presa por usar perfil fake de prostituição para dar golpes

A operação Vitrine Oculta, realizada pelas polícias civis de Minas Gerais e do Tocantins, nesta terça-feira (24/3), descobriu um esquema de extorsão on-line feito por uma quadrilha de Montes Claros, no Norte de Minas. A ação foi possível após a denúncia de uma vítima tocantinense que, ao tentar contratar os serviços de uma prostituta em um site de acompanhantes, caiu na armadilha dos criminosos. Três suspeitos foram presos.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a associação criminosa era composta por três pessoas e cada uma tinha uma função. Uma mulher era responsável por receber o dinheiro, outra encontrava e atraía as vítimas com perfis falsos, enquanto um homem, com passagem pela justiça, as ameaçava.

Segundo a polícia, em abril do ano passado, a vítima foi atraída por um anúncio falso. Após a suposta acompanhante exigir pagamento antecipado, a vítima desistiu da contratação. Depois disso, passou a receber áudios e mensagens de texto onde, caso não pagasse em um curto período de tempo, os criminosos, que afirmaram ter os dados pessoais do cliente, ameaçavam ir à sua casa e roubar pertences.

Também foram cobradas taxas, que, segundo os farsantes, seriam taxas de cancelamento. Temendo pela própria segurança e pela dos familiares, a vítima fez transferências via Pix para os suspeitos.

Durante a operação, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos investigados. Os materiais apreendidos serão analisados pela 1ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Palmas, Tocantins, que conduz a investigação.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos