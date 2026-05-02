BH: mãe recém-operada tentou impedir padrasto de espancar filho adolescente
A vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo
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A mãe de um adolescente de 13 anos tentou impedir que ele fosse espancado pelo padrasto de 30. Ao intervir, a mulher, que passou por uma cirurgia no abdômen na última quinta-feira (30/4), foi ameaçada de morte pelo homem. O adolescente sofreu as agressões nessa sexta-feira (1º/5), no Bairro Copacabana, Região de Venda Nova. O padrasto foi preso em flagrante.
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A vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o autor pediu que o adolescente limpasse fezes de cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão.
A mãe do adolescente chamou a polícia, que, ao chegar ao local, se deparou com um grupo de moradores da região na porta da residência. O autor ainda ameaçou os policiais, dizendo que sabe lutar muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso por homicídio tentado, infração contra criança e o adolescente, maus-tratos e violência doméstica.
Quando estava sendo levado, o homem disse à mulher que logo voltaria, pois ficaria pouco tempo preso, e se vingaria. Autor e vítima foram levados para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia.
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Aos policiais, o adolescente afirmou que este não é um episódio isolado e que o padrasto já usou vassoura e rodo para praticar as agressões. A mãe, que está com o agressor há cerca de oito anos, também já foi agredida anteriormente. Ambos tinham medo de denunciar o homem por receio de represália.
O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e segue em investigação.
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