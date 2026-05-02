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VENDA NOVA

BH: mãe recém-operada tentou impedir padrasto de espancar filho adolescente

A vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo

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Izabella Caixeta
Laura Scardua
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
02/05/2026 19:37

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O padrasto, autor das agressões, foi preso em flagrante
O padrasto, autor das agressões, foi preso em flagrante crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A mãe de um adolescente de 13 anos tentou impedir que ele fosse espancado pelo padrasto de 30. Ao intervir, a mulher, que passou por uma cirurgia no abdômen na última quinta-feira (30/4), foi ameaçada de morte pelo homem. O adolescente sofreu as agressões nessa sexta-feira (1º/5), no Bairro Copacabana, Região de Venda Nova. O padrasto foi preso em flagrante. 

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A vítima teve a visão do olho esquerdo comprometida, fratura na mandíbula e marcas de agressão por todo o corpo. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o autor pediu que o adolescente limpasse fezes de cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão. 

A mãe do adolescente chamou a polícia, que, ao chegar ao local, se deparou com um grupo de moradores da região na porta da residência. O autor ainda ameaçou os policiais, dizendo que sabe lutar muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso por homicídio tentado, infração contra criança e o adolescente, maus-tratos e violência doméstica. 

Quando estava sendo levado, o homem disse à mulher que logo voltaria, pois ficaria pouco tempo preso, e se vingaria. Autor e vítima foram levados para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia. 

Aos policiais, o adolescente afirmou que este não é um episódio isolado e que o padrasto já usou vassoura e rodo para praticar as agressões. A mãe, que está com o agressor há cerca de oito anos, também já foi agredida anteriormente. Ambos tinham medo de denunciar o homem por receio de represália. 

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e segue em investigação.

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