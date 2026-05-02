MG: carros batem, se incendeiam e feridos precisam escapar do fogo
Colisão frontal seguida de incêndio mobilizou o socorro na BR-491. Acidente envolveu dois veículos de passeio; as chamas consumiram um dos carros
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Uma batida entre dois carros, com três feridos, resultou em um incêndio que destruiu um dos veículos e se alastrou para as margens da via obrigando os ocupantes a se abrigarem. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2/05), em Varginha, no Sul de Minas.
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O sinistro ocorreu por volta de 1h, na rodovia BR-491, nas proximidades do Sítio Engrenagem, região marcada pela presença de armazéns de café e extensas áreas rurais.
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O impacto envolveu um Chevrolet Astra e um Toyota Corolla, resultando na destruição do primeiro veículo pelo fogo e gerando risco imediato de propagação das chamas para a vegetação marginal.
O condutor do Astra, um jovem de 24 anos que trafegava no sentido Elói Mendes, perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu a contramão.
O veículo atingiu frontalmente o Corolla, ocupado por um homem de 46 anos e uma mulher de 41, que seguiam no sentido oposto.
Com a força do choque, o Astra foi arremessado para fora da pista. No trecho da BR-491, onde o fluxo de veículos de carga é intenso, a sinalização deficiente e o estado ruim do pavimento são alvos constantes de reclamações.
Como o motorista escapou?
Mesmo com o carro tombado e deformado pelos choques sofridos depois de rodar e cair na ribanceira, o motorista do veículo em chamas conseguiu sair pela porta antes que as chamas tomassem a estrutura.
Ele se afastou para um local seguro, distante das chamas que se avolumavam.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para conter o fogo e realizar o rescaldo, evitando que o sinistro atingisse o outro automóvel ou a mata próxima.
“A atuação dos bombeiros concentrou-se no isolamento da área e no combate ao incêndio no veículo sinistrado”, informou o CBMMG.
O resgate das vítimas foi realizado por equipes da concessionária EPR Vias, que constataram apenas ferimentos leves nos três envolvidos.
A Polícia Militar compareceu ao local para coordenar as providências relativas ao trânsito, que ficou operando em meia pista durante os trabalhos de resgate.
A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para apurar as causas exatas que levaram à perda de controle direcional do veículo Astra. O automóvel incendiado foi removido após a extinção das chamas, enquanto o Corolla permaneceu no acostamento, aguardando o guincho da seguradora.
As vítimas, apesar dos ferimentos, recusaram encaminhamento para unidades de saúde após o atendimento ambulatorial prestado pela concessionária EPR Vias.
A rodovia foi liberada após a limpeza da pista, que apresentava destroços e resquícios do incêndio, garantindo a fluidez do tráfego para os motoristas que seguiam em direção a Três Corações.
A recorrência de batidas frontais em retas e curvas suaves da BR-491 alerta para a necessidade de maior fiscalização eletrônica e campanhas educativas.
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Autoridades de trânsito reforçam que o uso do cinto de segurança e a saída rápida de veículos em chamas são fundamentais para a sobrevivência em cenários como o registrado nesta madrugada.
Batida e fogo na BR-491
- Horário e local: o acidente aconteceu às 1h15 de sábado, próximo ao Sítio Engrenagem
- Dinâmica da batida: o veículo Astra invadiu a contramão e atingiu um Corolla frontalmente
- Consequência imediata: o Astra pegou fogo após ser projetado para fora da pista
- Estado das vítimas: os três envolvidos sofreram ferimentos leves e recusaram hospitalização
- Ações de socorro: o Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas e a EPR Vias prestou o atendimento médico
Segurança e prevenção em rodovias
- Fator humano: a cautela ao volante é responsável por evitar 90% dos acidentes fatais
- Velocidade compatível: o respeito aos limites da via reduz drasticamente a força de impactos frontais
- Manutenção veicular: a revisão de sistemas de freio e pneus é essencial para evitar perdas de controle direcional
- Equipamentos de segurança: o uso do cinto em todos os ocupantes evita que motoristas sejam arremessados do veículo