MG: carros batem, se incendeiam e feridos precisam escapar do fogo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma batida entre dois carros, com três feridos, resultou em um incêndio que destruiu um dos veículos e se alastrou para as margens da via obrigando os ocupantes a se abrigarem. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2/05), em Varginha, no Sul de Minas.

O sinistro ocorreu por volta de 1h, na rodovia BR-491, nas proximidades do Sítio Engrenagem, região marcada pela presença de armazéns de café e extensas áreas rurais.

O impacto envolveu um Chevrolet Astra e um Toyota Corolla, resultando na destruição do primeiro veículo pelo fogo e gerando risco imediato de propagação das chamas para a vegetação marginal.

O condutor do Astra, um jovem de 24 anos que trafegava no sentido Elói Mendes, perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu a contramão.

O veículo atingiu frontalmente o Corolla, ocupado por um homem de 46 anos e uma mulher de 41, que seguiam no sentido oposto.

Com a força do choque, o Astra foi arremessado para fora da pista. No trecho da BR-491, onde o fluxo de veículos de carga é intenso, a sinalização deficiente e o estado ruim do pavimento são alvos constantes de reclamações.

Como o motorista escapou?

Mesmo com o carro tombado e deformado pelos choques sofridos depois de rodar e cair na ribanceira, o motorista do veículo em chamas conseguiu sair pela porta antes que as chamas tomassem a estrutura.

Ele se afastou para um local seguro, distante das chamas que se avolumavam.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para conter o fogo e realizar o rescaldo, evitando que o sinistro atingisse o outro automóvel ou a mata próxima.

“A atuação dos bombeiros concentrou-se no isolamento da área e no combate ao incêndio no veículo sinistrado”, informou o CBMMG.

O resgate das vítimas foi realizado por equipes da concessionária EPR Vias, que constataram apenas ferimentos leves nos três envolvidos.

A Polícia Militar compareceu ao local para coordenar as providências relativas ao trânsito, que ficou operando em meia pista durante os trabalhos de resgate.

A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para apurar as causas exatas que levaram à perda de controle direcional do veículo Astra. O automóvel incendiado foi removido após a extinção das chamas, enquanto o Corolla permaneceu no acostamento, aguardando o guincho da seguradora.

As vítimas, apesar dos ferimentos, recusaram encaminhamento para unidades de saúde após o atendimento ambulatorial prestado pela concessionária EPR Vias.

A rodovia foi liberada após a limpeza da pista, que apresentava destroços e resquícios do incêndio, garantindo a fluidez do tráfego para os motoristas que seguiam em direção a Três Corações.

A recorrência de batidas frontais em retas e curvas suaves da BR-491 alerta para a necessidade de maior fiscalização eletrônica e campanhas educativas.

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Autoridades de trânsito reforçam que o uso do cinto de segurança e a saída rápida de veículos em chamas são fundamentais para a sobrevivência em cenários como o registrado nesta madrugada.



Batida e fogo na BR-491

Horário e local: o acidente aconteceu às 1h15 de sábado, próximo ao Sítio Engrenagem

o acidente aconteceu às 1h15 de sábado, próximo ao Sítio Engrenagem Dinâmica da batida: o veículo Astra invadiu a contramão e atingiu um Corolla frontalmente

o veículo Astra invadiu a contramão e atingiu um Corolla frontalmente Consequência imediata: o Astra pegou fogo após ser projetado para fora da pista

o Astra pegou fogo após ser projetado para fora da pista Estado das vítimas: os três envolvidos sofreram ferimentos leves e recusaram hospitalização

os três envolvidos sofreram ferimentos leves e recusaram hospitalização Ações de socorro: o Corpo de Bombeiros extinguiu as chamas e a EPR Vias prestou o atendimento médico

Segurança e prevenção em rodovias