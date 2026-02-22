MG: Mulher bate carro contra muro e criança de 3 anos fica ferida

Uma mulher, de idade não divulgada, bateu o carro na tarde deste domingo (22/2) e deixou uma criança de 3 anos ferida em Varginha (MG), Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h45, quando a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de colisão de veículo contra um muro.

No local, os militares encontraram um carro com a parte frontal bastante danificada após bater contra a estrutura. Duas ocupantes estavam no veículo, ambas do sexo feminino, uma delas uma criança de 3 anos.

A criança apresentava escoriações leves, enquanto a condutora sofreu escoriações e um corte profundo. As duas foram atendidas no local, estabilizadas e encaminhadas conscientes ao hospital para avaliação médica.

Os bombeiros informaram que a dinâmica do acidente não foi apurada porque a prioridade das equipes foi o atendimento às vítimas.

Após a atuação dos bombeiros, a cena ficou sob responsabilidade da concessionária EPR Vias.