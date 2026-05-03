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VIDAS PERDIDAS NA MADRUGADA

Batida violenta contra poste mata motociclista e garupa em BH

Dupla colidiu contra poste no Bairro Santa Inês após perder o controle do veículo em curva. Vítimas retornavam de baile funk

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
03/05/2026 12:17

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Local onde os dois jovens morreram e foram atendidos pela ambulância do Samu, na Rua Conceição do Pará, Bairro Santa Inês
Local onde os dois jovens morreram e foram atendidos pela ambulância do Samu, na Rua Conceição do Pará, Bairro Santa Inês crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 23 anos e um garupa, de idade não informada, morreram quando a moto em que estavam bateu contra um poste, no Bairro Santa Inês, na Região Leste de BH. Eles voltavam de um baile funk no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital.

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O sinistro ocorreu por volta das 4h30 deste domingo (3/5), na Rua Conceição do Pará, a cerca de 8 quilômetros do evento no aglomerado.

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A moto atingiu um poste do semáforo, entre a Rua Conceição do Pará e a pista da ciclovia que a percorre margeando.

Trata-se de um trecho de curva longa e duplicada, de sentido único e que recebe tráfego à frente por uma alça de ligação com a Rua Gustavo da Silveira.

O que teria causado a batida?

De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o condutor perdeu o controle ao fazer a curva passando por um quebra-molas e atingindo o poste em cheio cerca de 30 metros após o redutor.

Com a batida, o garupa foi projetado para o asfalto. Um parente do condutor que retornava do baile o reconheceu.

O garupa ainda não foi identificado e, segundo a PMMG, não portava documentos, mas aparentava ser jovem, da mesma idade que a outra vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e compareceu ao local do acidente, mas a dupla já estava morta.

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O rabecão da Polícia Civil levou os dois corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde o reconhecimento formal será realizado.

Acidente no Santa Inês

  • Origem do trajeto: saída de um evento no Aglomerado da Serra.
  • Horário da colisão: madrugada de domingo, por volta das 4h30.
  • Percurso percorrido: aproximadamente 8 quilômetros até o ponto do impacto.
  • Causa provável: perda de controle direcional após transpor redutor de velocidade.
  • Consequência imediata: óbito de ambos os ocupantes constatado pelo Samu no local.


Segurança para motociclistas

  • Equipamentos de proteção: uso indispensável de capacete bem afixado e vestimenta resistente.
  • Atenção aos redutores: redução de velocidade obrigatória antes de quebra-molas e sonorizadores.
  • Visibilidade noturna: utilização de faixas refletivas para auxiliar a identificação por outros motoristas.
  • Manutenção preventiva: conferência periódica de freios e calibragem de pneus.
  • Prudência em curvas: cautela redobrada em trechos sinuosos e pistas duplicadas.

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