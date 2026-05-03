Batida violenta contra poste mata motociclista e garupa em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um motociclista de 23 anos e um garupa, de idade não informada, morreram quando a moto em que estavam bateu contra um poste, no Bairro Santa Inês, na Região Leste de BH. Eles voltavam de um baile funk no Bairro Serra, Região Centro-Sul da capital.

O sinistro ocorreu por volta das 4h30 deste domingo (3/5), na Rua Conceição do Pará, a cerca de 8 quilômetros do evento no aglomerado.



A moto atingiu um poste do semáforo, entre a Rua Conceição do Pará e a pista da ciclovia que a percorre margeando.

Trata-se de um trecho de curva longa e duplicada, de sentido único e que recebe tráfego à frente por uma alça de ligação com a Rua Gustavo da Silveira.

O que teria causado a batida?

De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o condutor perdeu o controle ao fazer a curva passando por um quebra-molas e atingindo o poste em cheio cerca de 30 metros após o redutor.

Com a batida, o garupa foi projetado para o asfalto. Um parente do condutor que retornava do baile o reconheceu.

O garupa ainda não foi identificado e, segundo a PMMG, não portava documentos, mas aparentava ser jovem, da mesma idade que a outra vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e compareceu ao local do acidente, mas a dupla já estava morta.

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O rabecão da Polícia Civil levou os dois corpos para o Instituto Médico Legal (IML), onde o reconhecimento formal será realizado.

Acidente no Santa Inês

Origem do trajeto: saída de um evento no Aglomerado da Serra.

saída de um evento no Aglomerado da Serra. Horário da colisão: madrugada de domingo, por volta das 4h30.

madrugada de domingo, por volta das 4h30. Percurso percorrido: aproximadamente 8 quilômetros até o ponto do impacto.

aproximadamente 8 quilômetros até o ponto do impacto. Causa provável: perda de controle direcional após transpor redutor de velocidade.

perda de controle direcional após transpor redutor de velocidade. Consequência imediata: óbito de ambos os ocupantes constatado pelo Samu no local.



Segurança para motociclistas