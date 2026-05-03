Homem escapa de mordidas de cão e agressões na rua, no interior de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 50 anos foi agredido e atacado por um cão em um bairro residencial de Araxá (MG), Região do Alto Paranaíba, precisando de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O atendimento se deu no sábado (2/5), por volta das 9h30, no Bairro Boa Vista. Devido ao estado descrito pelos bombeiros como de confusão mental não se precisou qual o motivo das agressões.

Trata-se de uma região predominantemente residencial, próxima a estabelecimentos comerciais e áreas de lazer, sem histórico de destaque para violência.

O homem teria sido inicialmente atacado por um cão e, em seguida, agredido por pessoas que estavam no local.

A sequência de eventos causou danos físicos à vítima, como escoriações nos braços e pernas.

Como foi o atendimento ao ferido?

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e, diante do quadro, solicitou apoio da Segunda Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá.

Os militares realizaram os procedimentos pré-hospitalares, isolando a área para garantir a segurança da equipe e do paciente durante os primeiros socorros.

“O cidadão foi transportado à UPA de Araxá, consciente, porém confuso, sob cuidados da equipe”, informou o CBMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O transporte ocorreu em uma unidade de resgate equipada para manter a estabilidade do paciente até a chegada à unidade hospitalar.



Prevenção e proteção em ataques de cães