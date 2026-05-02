Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE FUGA

MG: homem flagrado com maconha agride militares com socos

Suspeito afirmou que receberia R$ 2 mil para transportar as drogas de Governador Valadares (MG) até Vitória (ES)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
02/05/2026 21:58

compartilhe

SIGA
×
Um homem, de 37 anos, foi preso com 19 barras de maconha e 1 tablete prensado de crack no carro que dirigia. Ele tentou fugir e agrediu militares com socos
Um homem transportava 19 barras de maconha e 1 tablete prensado de crack no carro que dirigia crédito: Divulgação PMMG

Um homem de 37 anos foi preso com 19 barras de maconha e 1 tablete prensado de crack no carro que dirigia. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na BR-259, altura do km 9, em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce, neste sábado (2/5). Quando os militares descobriram a caixa com as drogas, o suspeito tentou fugir e, ao ser alcançado, agrediu os policiais com socos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a PMMG, o carro, modelo Fiat Punto, foi abordado e, devido ao “nervosismo e desconforto” apresentados pelo motorista, foi realizada busca pessoal nele, mas nada ilícito foi encontrado. Aos policiais, o homem alegou que trabalha com aplicativo em Governador Valadares (MG) e que teria pegado o carro emprestado com um conhecido.

Militares fizeram busca no veículo que ele dirigia e encontraram uma caixa de papelão no assoalho do banco dianteiro do passageiro. Questionado sobre o que teria dentro do objeto, o homem alegou que não sabia e, em seguida, saiu correndo. 

Ele foi perseguido a pé por policiais. Quando o homem foi alcançado, ele começou a agredir os militares com socos. Segundo a PMMG, foi necessária a utilização de “técnicas de socos e chutes em região não vital para fazer cessar a injusta agressão e realizar a prisão do autor.” 

Dentro da caixa, militares encontraram as 19 barras tabletes prensados de maconha e 1 tablete prensado de crack. O autor informou à PMMG que receberia R$ 2 mil para transportar as drogas de Governador Valadares (MG) até Vitória (ES).  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a corporação, o suspeito tem antecedentes por tráfico de drogas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena juntamente com o conteúdo apreendido. O carro que ele dirigia também foi apreendido e levado a pátio credenciado.

Foram apreendidos:

  • 19 Tabletes de maconha
  • 01 Tablete de crack 
  • 01 Aparelho celular
  • 01 Veículo

Tópicos relacionados:

maconha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay