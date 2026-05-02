MG: homem flagrado com maconha agride militares com socos
Suspeito afirmou que receberia R$ 2 mil para transportar as drogas de Governador Valadares (MG) até Vitória (ES)
Um homem de 37 anos foi preso com 19 barras de maconha e 1 tablete prensado de crack no carro que dirigia. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na BR-259, altura do km 9, em Aimorés (MG), no Vale do Rio Doce, neste sábado (2/5). Quando os militares descobriram a caixa com as drogas, o suspeito tentou fugir e, ao ser alcançado, agrediu os policiais com socos.
De acordo com a PMMG, o carro, modelo Fiat Punto, foi abordado e, devido ao “nervosismo e desconforto” apresentados pelo motorista, foi realizada busca pessoal nele, mas nada ilícito foi encontrado. Aos policiais, o homem alegou que trabalha com aplicativo em Governador Valadares (MG) e que teria pegado o carro emprestado com um conhecido.
Militares fizeram busca no veículo que ele dirigia e encontraram uma caixa de papelão no assoalho do banco dianteiro do passageiro. Questionado sobre o que teria dentro do objeto, o homem alegou que não sabia e, em seguida, saiu correndo.
Ele foi perseguido a pé por policiais. Quando o homem foi alcançado, ele começou a agredir os militares com socos. Segundo a PMMG, foi necessária a utilização de “técnicas de socos e chutes em região não vital para fazer cessar a injusta agressão e realizar a prisão do autor.”
Dentro da caixa, militares encontraram as 19 barras tabletes prensados de maconha e 1 tablete prensado de crack. O autor informou à PMMG que receberia R$ 2 mil para transportar as drogas de Governador Valadares (MG) até Vitória (ES).
Segundo a corporação, o suspeito tem antecedentes por tráfico de drogas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena juntamente com o conteúdo apreendido. O carro que ele dirigia também foi apreendido e levado a pátio credenciado.
Foram apreendidos:
- 19 Tabletes de maconha
- 01 Tablete de crack
- 01 Aparelho celular
- 01 Veículo