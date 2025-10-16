Bebê de 10 meses morre após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Um bebê, de um ano, morreu atacado pelo pitbull da família em Itanhaém, no litoral Paulista. O cão vivia há sete anos na casa. O bebê foi atendido no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu. Essa raça tem causado mortes com frequência assustadora no Brasil. Tanto de pessoas como de animais. Reprodução de redes sociais e divulgação prefeitura de Praia Grande

No dia 23/8/2025, uma poodle toy de cinco anos morreu apÃ³s ser atacada por um pit bull sem focinheira e guia adequada em Praia Grande, em SÃ£o Paulo. O caso ocorreu em 23 de agosto, na Rua Josefa Alves de Siqueira, bairro Anhanguera.

A lei estadual determina, afinal, que cães das raças American Pit Bull Terrier, Fila, Rottweiller, Dobermann, Bull Terrier e Dogo Argentino só podem circular com guia de no máximo 1,5 metro e munidos de focinheira. Mas há casos que ocorrem, inclusive, em casa. Reprodução TV Record

Em maio de 2025, um tutor morreu após sofrer um ataque do próprio pitbull que ele criava, no município de Campinas (SP). Aldemir Gomes, de 50 anos, estava sozinho em casa quando foi atacado. O cão foi abatido pela polícia. Reproduçao redes sociais

Em agosto de 2025, um menino sofreu ferimentos graves no rosto apÃ³s ser atacado por um pitbull na varanda de casa, em Campos Altos, Minas Gerais. O animal feroz pertence ao vizinho, invadiu a casa ao lado e dilacerou a bochecha da crianÃ§a, atingindo tambÃ©m um dos olhos e a boca. alexandra maria nunes wikimedia commons

Em janeiro de 2025, um policial reformado se machucou ao tentar salvar seu cachorro, atacado por um pitbull que estava solto e sem focinheira no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O pequeno Oreo ficou com quatro feridas após o ataque Divulgação

Também em janeiro, uma menina foi mordida por um pitbull dentro do próprio condomínio na Cidade Universitária, em Maceió (AL). O tutor do animal, aliás, foi preso por ameaçar e xingar os PM's que fizeram o boletim de ocorrência. fsHH - pixabay

Já no fim de 2024, dia 25/11, um pitbull atacou um homem e duas cachorras no Bairro São Jorge, em Uberlândia. O animal saiu de uma casa com o portão aberto. Tanto o homem quanto seus bichinhos foram tratados. Prefeitura de Uberlândia e Agência Brasil

Um cão pitbull também feriu um menino de 7 anos em Xaxim, Santa Catarina, no dia 31/10. A criança brincava na calçada em frente à casa de um amigo quando foi atacada, sofrendo ferimentos no braço direito, no rosto e na barriga. Reprodução de redes sociais

No mesmo dia, um cão pitbull matou uma cadela de pequeno porte em 31/10 no bairro Retiro, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Por serem chocantes, as imagens circularam na imprensa com efeito para embaçá-las. O tutor foi autuado porque o pitbull estava sem focinheira, uma exigência da lei para a proteção do público. Reprodução de vídeo

Em abril de 2024, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull quando fazia caminhada numa avenida perto de casa, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ela perdeu um braço e uma orelha. Reprodução TV Globo

Em 1/5/2024, um pitbull atacou um bebÃª de 10 meses e uma cachorrinha em FlorianÃ³polis. A crianÃ§a sobreviveu, pois a famÃ­lia conseguiu retirÃ¡-la rapidamente do animal, que partiu para cima da cadelinha. As pessoas conseguiram pegar a cachorra, chamada Charlotte, mas ela acabou nÃ£o resistindo aos ferimentos. ReproduÃ§Ã£o redes sociais

Veja agora outros tantos casos que jÃ¡ ocorreram: A mÃ£e de um menino de 10 anos, Davi, se jogou sobre um cÃ£o pitbull para impedir que o animal matasse seu filho em Nova Odessa (SP). Mesmo assim, o garoto teve a orelha arrancada pelo cachorro.

Pitbull foi capturado pelo Corpo de Bombeiros após atacar animais na comunidade Povoado de Tamanduá, em Itacambira, próximo à cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Divulgação Bombeiros

O então prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Drable, foi atacado por um cão da raça pitbull ao tentar ajudar um vizinho. E precisou ser hospitalizado.

Uma idosa de 70 anos foi morta ao ser atacada por três pitbulls em Maitiporã (SP). Ela fazia uma caminhada quando os animais soltos na rua atacaram. Reprodução de vídeo Record

Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do RJ, e foi hospitalizado, com ferimentos na cabeça. Clara wikimedia commons

Um engenheiro agrônomo foi atacado por um pitbull no Bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, cidade do Mato Grosso. Killila wikimedia commons

Um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora em Assis (SP). Baby e Luna ficaram com vários ferimentos e por pouco não foram mortos. Divulgação

Uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão, no Bairro Mundo Novo, em Juiz de Fora (MG). reprodução TV Integração

Um técnico de telefonia foi mordido nas pernas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um colega o socorreu jogando a escada de serviço no cachorro, para que ambos pudessem correr para uma loja. reprodução de vídeo.

Um pitbull solto na rua, sem coleira de identificação, atacou um homem na cidade de Gandu, no sul da Bahia, aterrorizando quem via a cena. O homem foi hospitalizado. reprodução TV Bahia

Um Yorkshire foi morto por um pitbull em Bertioga, no estado de São Paulo. Arquivo Pessoal Copiado do site atribuna.com.br

Outro yorkshire, chamado Dedé, foi morto no Rio de Janeiro por um pitbull. arquivo pessoal

Um pitbull atacou uma menina de 1 ano em Niterói (RJ). Ela teve a mandíbula fraturada e sofreu ferimentos no rosto e no pescoço. O cão tinha fugido da casa do vizinho, que foi autuado pela polícia por omissão de cautela com o animal reprodução TV Record

Um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele, Chocolate (foto), em Três Pontas (MG). Uma senhora já tinha sido atacada na véspera e foi salva por populares. divulgação Equipe Positiva

Um pitbull atacou duas jovens da própria casa onde ele havia sido adotado, no Distrito Federal. As vítimas, de 16 e 18 anos, foram feridas na perna, braço e mão. O cão (foto) foi apreendido pela polícia. divulgação CBM-DF

Um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça. reprodução instagram

Um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares (ES). Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. Bruno008 - wikimedia commons

A cadelinha Jolie (foto), de 1 ano, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O pitbull pertencia ao dono de uma banca onde eles pararam para ver CDs. Estava sem coleira e sem focinheira. reprodução redes sociais

Tutores de cachorros ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais. E podem ser condenados à prisão. Nancy Wong wikimedia commons