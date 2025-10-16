Assine
TRISTEZA

Bebê de 10 meses morre após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

José Henrique Monteiro estava internado desde terça-feira (14) e morreu nesta madrugada. Ele, o irmão de 2 anos e a babá foram atacados dentro de casa

Carlos Palermo
Carlos Palermo
16/10/2025 15:34

Bebê morre após ataque de pitbull em Campos dos Goytacazes
Bebê de apenas 10 meses não resistiu aos ferimentos causados por ataque de pitbull no Rio crédito: Arquivo pessoal

O bebê José Henrique Monteiro, de 10 meses, morreu na madrugada desta quinta-feira (16/10) após ser atacado por um cachorro da raça pitbull em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro.

A vítima estava internada em estado grave desde terça-feira (14) no Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos. O hospital confirmou o óbito à 00h37.

Segundo informações iniciais, José Henrique foi atacado dentro de casa. O irmão dele, de 2 anos, e a babá, de 29 anos, também ficaram feridos.

O bebê teve ferimentos graves na cabeça, rosto, abdômen e pernas. Ele passou por cirurgia e permaneceu internado na UTI pediátrica, mas seu quadro clínico não apresentou melhora.

 Foto: Campos Ocorrências

O irmão da criança teve ferimentos leves, ficou em observação e já recebeu alta. A babá, que sofreu uma mordida na perna, foi medicada, vacinada contra tétano e também já está em casa.

Um bebê, de um ano, morreu atacado pelo pitbull da família em Itanhaém, no litoral Paulista. O cão vivia há sete anos na casa. O bebê foi atendido no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu. Essa raça tem causado mortes com frequência assustadora no Brasil. Tanto de pessoas como de animais.-Reprodução de redes sociais e divulgação prefeitura de Praia Grande
Um bebê, de um ano, morreu atacado pelo pitbull da família em Itanhaém, no litoral Paulista. O cão vivia há sete anos na casa. O bebê foi atendido no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu. Essa raça tem causado mortes com frequência assustadora no Brasil. Tanto de pessoas como de animais. Reprodução de redes sociais e divulgação prefeitura de Praia Grande
No dia 23/8/2025, uma poodle toy de cinco anos morreu apÃ³s ser atacada por um pit bull sem focinheira e guia adequada em Praia Grande, em SÃ£o Paulo. O caso ocorreu em 23 de agosto, na Rua Josefa Alves de Siqueira, bairro Anhanguera.
A lei estadual determina, afinal, que cães das raças American Pit Bull Terrier, Fila, Rottweiller, Dobermann, Bull Terrier e Dogo Argentino só podem circular com guia de no máximo 1,5 metro e munidos de focinheira. Mas há casos que ocorrem, inclusive, em casa. Reprodução TV Record
Em maio de 2025, um tutor morreu após sofrer um ataque do próprio pitbull que ele criava, no município de Campinas (SP). Aldemir Gomes, de 50 anos, estava sozinho em casa quando foi atacado. O cão foi abatido pela polícia. -Reproduçao redes sociais
Em maio de 2025, um tutor morreu após sofrer um ataque do próprio pitbull que ele criava, no município de Campinas (SP). Aldemir Gomes, de 50 anos, estava sozinho em casa quando foi atacado. O cão foi abatido pela polícia. Reproduçao redes sociais
Em agosto de 2025, um menino sofreu ferimentos graves no rosto apÃ³s ser atacado por um pitbull na varanda de casa, em Campos Altos, Minas Gerais. O animal feroz pertence ao vizinho, invadiu a casa ao lado e dilacerou a bochecha da crianÃ§a, atingindo tambÃ©m um dos olhos e a boca. alexandra maria nunes wikimedia commons
Em janeiro de 2025, um policial reformado se machucou ao tentar salvar seu cachorro, atacado por um pitbull que estava solto e sem focinheira no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O pequeno Oreo ficou com quatro feridas após o ataque- Divulgação
Em janeiro de 2025, um policial reformado se machucou ao tentar salvar seu cachorro, atacado por um pitbull que estava solto e sem focinheira no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O pequeno Oreo ficou com quatro feridas após o ataque Divulgação
Também em janeiro, uma menina foi mordida por um pitbull dentro do próprio condomínio na Cidade Universitária, em Maceió (AL). O tutor do animal, aliás, foi preso por ameaçar e xingar os PM's que fizeram o boletim de ocorrência.- fsHH - pixabay
Também em janeiro, uma menina foi mordida por um pitbull dentro do próprio condomínio na Cidade Universitária, em Maceió (AL). O tutor do animal, aliás, foi preso por ameaçar e xingar os PM's que fizeram o boletim de ocorrência. fsHH - pixabay
Já no fim de 2024, dia 25/11, um pitbull atacou um homem e duas cachorras no Bairro São Jorge, em Uberlândia. O animal saiu de uma casa com o portão aberto. Tanto o homem quanto seus bichinhos foram tratados.-Prefeitura de Uberlândia e Agência Brasil
Já no fim de 2024, dia 25/11, um pitbull atacou um homem e duas cachorras no Bairro São Jorge, em Uberlândia. O animal saiu de uma casa com o portão aberto. Tanto o homem quanto seus bichinhos foram tratados. Prefeitura de Uberlândia e Agência Brasil
Um cão pitbull também feriu um menino de 7 anos em Xaxim, Santa Catarina, no dia 31/10. A criança brincava na calçada em frente à casa de um amigo quando foi atacada, sofrendo ferimentos no braço direito, no rosto e na barriga. -Reprodução de redes sociais
Um cão pitbull também feriu um menino de 7 anos em Xaxim, Santa Catarina, no dia 31/10. A criança brincava na calçada em frente à casa de um amigo quando foi atacada, sofrendo ferimentos no braço direito, no rosto e na barriga. Reprodução de redes sociais
No mesmo dia, um cão pitbull matou uma cadela de pequeno porte em 31/10 no bairro Retiro, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Por serem chocantes, as imagens circularam na imprensa com efeito para embaçá-las. O tutor foi autuado porque o pitbull estava sem focinheira, uma exigência da lei para a proteção do público. -Reprodução de vídeo
No mesmo dia, um cão pitbull matou uma cadela de pequeno porte em 31/10 no bairro Retiro, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Por serem chocantes, as imagens circularam na imprensa com efeito para embaçá-las. O tutor foi autuado porque o pitbull estava sem focinheira, uma exigência da lei para a proteção do público. Reprodução de vídeo
Em abril de 2024, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull quando fazia caminhada numa avenida perto de casa, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ela perdeu um braço e uma orelha. -Reprodução TV Globo
Em abril de 2024, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull quando fazia caminhada numa avenida perto de casa, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ela perdeu um braço e uma orelha. Reprodução TV Globo
Em 1/5/2024, um pitbull atacou um bebÃª de 10 meses e uma cachorrinha em FlorianÃ³polis. A crianÃ§a sobreviveu, pois a famÃ­lia conseguiu retirÃ¡-la rapidamente do animal, que partiu para cima da cadelinha. As pessoas conseguiram pegar a cachorra, chamada Charlotte, mas ela acabou nÃ£o resistindo aos ferimentos. ReproduÃ§Ã£o redes sociais
Veja agora outros tantos casos que jÃ¡ ocorreram: A mÃ£e de um menino de 10 anos, Davi, se jogou sobre um cÃ£o pitbull para impedir que o animal matasse seu filho em Nova Odessa (SP). Mesmo assim, o garoto teve a orelha arrancada pelo cachorro.
Pitbull foi capturado pelo Corpo de Bombeiros após atacar animais na comunidade Povoado de Tamanduá, em Itacambira, próximo à cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. -Divulgação Bombeiros
Pitbull foi capturado pelo Corpo de Bombeiros após atacar animais na comunidade Povoado de Tamanduá, em Itacambira, próximo à cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Divulgação Bombeiros
O então prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Drable, foi atacado por um cão da raça pitbull ao tentar ajudar um vizinho. E precisou ser hospitalizado. -
O então prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Drable, foi atacado por um cão da raça pitbull ao tentar ajudar um vizinho. E precisou ser hospitalizado.
Uma idosa de 70 anos foi morta ao ser atacada por três pitbulls em Maitiporã (SP). Ela fazia uma caminhada quando os animais soltos na rua atacaram.-Reprodução de vídeo Record
Uma idosa de 70 anos foi morta ao ser atacada por três pitbulls em Maitiporã (SP). Ela fazia uma caminhada quando os animais soltos na rua atacaram. Reprodução de vídeo Record
Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do RJ, e foi hospitalizado, com ferimentos na cabeça. -Clara wikimedia commons
Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do RJ, e foi hospitalizado, com ferimentos na cabeça. Clara wikimedia commons
Um engenheiro agrônomo foi atacado por um pitbull no Bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, cidade do Mato Grosso. -Killila wikimedia commons
Um engenheiro agrônomo foi atacado por um pitbull no Bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, cidade do Mato Grosso. Killila wikimedia commons
Um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora em Assis (SP). Baby e Luna ficaram com vários ferimentos e por pouco não foram mortos. -Divulgação
Um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora em Assis (SP). Baby e Luna ficaram com vários ferimentos e por pouco não foram mortos. Divulgação
Uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão, no Bairro Mundo Novo, em Juiz de Fora (MG). -reprodução TV Integração
Uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão, no Bairro Mundo Novo, em Juiz de Fora (MG). reprodução TV Integração
Um técnico de telefonia foi mordido nas pernas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um colega o socorreu jogando a escada de serviço no cachorro, para que ambos pudessem correr para uma loja. -reprodução de vídeo.
Um técnico de telefonia foi mordido nas pernas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um colega o socorreu jogando a escada de serviço no cachorro, para que ambos pudessem correr para uma loja. reprodução de vídeo.
Um pitbull solto na rua, sem coleira de identificação, atacou um homem na cidade de Gandu, no sul da Bahia, aterrorizando quem via a cena. O homem foi hospitalizado. -reprodução TV Bahia
Um pitbull solto na rua, sem coleira de identificação, atacou um homem na cidade de Gandu, no sul da Bahia, aterrorizando quem via a cena. O homem foi hospitalizado. reprodução TV Bahia
Um Yorkshire foi morto por um pitbull em Bertioga, no estado de São Paulo. -Arquivo Pessoal Copiado do site atribuna.com.br
Um Yorkshire foi morto por um pitbull em Bertioga, no estado de São Paulo. Arquivo Pessoal Copiado do site atribuna.com.br
Outro yorkshire, chamado Dedé, foi morto no Rio de Janeiro por um pitbull. -arquivo pessoal
Outro yorkshire, chamado Dedé, foi morto no Rio de Janeiro por um pitbull. arquivo pessoal
Um pitbull atacou uma menina de 1 ano em Niterói (RJ). Ela teve a mandíbula fraturada e sofreu ferimentos no rosto e no pescoço. O cão tinha fugido da casa do vizinho, que foi autuado pela polícia por omissão de cautela com o animal-reprodução TV Record
Um pitbull atacou uma menina de 1 ano em Niterói (RJ). Ela teve a mandíbula fraturada e sofreu ferimentos no rosto e no pescoço. O cão tinha fugido da casa do vizinho, que foi autuado pela polícia por omissão de cautela com o animal reprodução TV Record
Um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele, Chocolate (foto), em Três Pontas (MG). Uma senhora já tinha sido atacada na véspera e foi salva por populares. -divulgação Equipe Positiva
Um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele, Chocolate (foto), em Três Pontas (MG). Uma senhora já tinha sido atacada na véspera e foi salva por populares. divulgação Equipe Positiva
Um pitbull atacou duas jovens da própria casa onde ele havia sido adotado, no Distrito Federal. As vítimas, de 16 e 18 anos, foram feridas na perna, braço e mão. O cão (foto) foi apreendido pela polícia. -divulgação CBM-DF
Um pitbull atacou duas jovens da própria casa onde ele havia sido adotado, no Distrito Federal. As vítimas, de 16 e 18 anos, foram feridas na perna, braço e mão. O cão (foto) foi apreendido pela polícia. divulgação CBM-DF
Um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça.-reprodução instagram
Um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça. reprodução instagram
Um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares (ES). Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. -Bruno008 - wikimedia commons
Um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares (ES). Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. Bruno008 - wikimedia commons
A cadelinha Jolie (foto), de 1 ano, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O pitbull pertencia ao dono de uma banca onde eles pararam para ver CDs. Estava sem coleira e sem focinheira. -reprodução redes sociais
A cadelinha Jolie (foto), de 1 ano, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O pitbull pertencia ao dono de uma banca onde eles pararam para ver CDs. Estava sem coleira e sem focinheira. reprodução redes sociais
Tutores de cachorros ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais. E podem ser condenados à prisão. -Nancy Wong wikimedia commons
Tutores de cachorros ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais. E podem ser condenados à prisão. Nancy Wong wikimedia commons
Os cães da raça pitbull, obrigatoriamente, só podem estar fora de casa usando focinheira. A força da mordida de um pitbull pode chegar a 106,59 kg. Portanto, é crime mantê-los sem a proteção. -Adam Jones wikimedia commons
Os cães da raça pitbull, obrigatoriamente, só podem estar fora de casa usando focinheira. A força da mordida de um pitbull pode chegar a 106,59 kg. Portanto, é crime mantê-los sem a proteção. Adam Jones wikimedia commons

Onde está o animal que atacou a família?

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pitbull não foi encontrado no local após o ataque. Agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estiveram na residência, mas encontraram o imóvel fechado.

As autoridades locais investigam as circunstâncias do caso e a responsabilidade sobre o animal.

