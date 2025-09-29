Mulher tem pernas e braços amputados após ataque de pitbull

Uma mulher sofreu amputações nos braços e nas pernas após ser atacada por um pitbull no dia 9 deste mês, em Oklahoma, nos Estados Unidos. A vítima, Janelle Scott, estava pedalando com seu companheiro quando foi surpreendida pelo animal, que a derrubou da bicicleta e iniciou o ataque.

Inicialmente, Scott esperava que apenas o braço direito, gravemente mutilado até o osso, precisaria ser amputado. No entanto, a gravidade dos ferimentos acabou exigindo a remoção de ambos os braços e pernas. As outras amputações ocorreram na última sexta-feira, 26.

Durante o incidente, o parceiro de Scott tentou socorrê-la, mas também foi atacado e acabou matando o cão em legítima defesa.

De acordo com o Departamento de Polícia de Okmulgee, havia um segundo cão presente no momento da agressão, mas não há indícios de que ele tenha participado do ataque. As autoridades informaram ainda que os pitbulls estavam sob a guarda de um amigo da vítima, já que o dono original dos cães estava detido. Os animais viviam em um trailer próximo ao local do ataque, que, segundo investigações preliminares, teria sido arrombado no mesmo dia.

A mãe da vítima, Cheryl, que está há semanas acompanhando a filha no hospital, afirmou publicamente que espera que o dono do cachorro ‘pague o preço’ pelo que aconteceu com sua filha. “Eu só falo que a amo constantemente, que eu e o filho dela precisamos dela,e nós estamos muito gratos que ela ainda está conosco”, declarou.

Diante da tragédia, a família de Janelle iniciou uma campanha no site GoFundMe para arrecadar fundos destinados ao seu tratamento médico. Até o momento, a vaquinha já arrecadou US$ 29.190, com uma meta de US$ 35 mil.

