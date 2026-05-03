Previsão em MG e BH: onde faz calor e onde chove na semana?
Inmet indica variação brusca de temperatura na capital mineira nos próximos dias Umidade do ar pode cair a 30%, nível de alerta para a saúde
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As manhãs frias e o sol que esquenta rapidamente, trazendo calor como neste domingo (3/05), devem se manter em Belo Horizonte durante a semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.
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Não há previsão de chuvas para a Grande BH e sequer para a maior parte do estado de Minas Gerais.
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Neste domingo, segundo a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou temperatura mínima de 16,1°C na Pampulha. Na Região Oeste, a sensação térmica foi de 12ºC, apesar do registro de 17,7ºC no termômetro.
A temperatura máxima deve chegar a 30ºC em BH, e a secura deixa a umidade em torno de 30%, nível de alerta para a saúde.
De acordo com o Inmet, a partir de terça-feira (5/05), a capital mineira entra em uma tendência de resfriamento gradual, com as temperaturas mínimas em declínio até atingirem os 14°C na quinta-feira (7/05).
Embora o sol predomine e o céu permaneça claro na maior parte do tempo, as máximas também perdem fôlego, estabilizando-se em 27°C.
A umidade relativa do ar apresentará variações significativas, com índices que podem cair a 35% nos horários mais quentes, enquanto os ventos sopram de forma fraca e constante, predominando do quadrante Leste-Sudeste.
Vai chover no interior de Minas Gerais?
Minas Gerais deve ter um início de período com nebulosidade generalizada, especialmente na segunda-feira (4/05).
Um cenário que evolui restringindo as possibilidades de chuvas à divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto o restante do estado experimenta dias de céu aberto e poucas nuvens.
As áreas a leste da Zona da Mata e os vales dos rios Doce, Jequitinhonha e Mucuri são as de maior recorrência de instabilidade.
Apresentam um ciclo de chuvas isoladas de segunda a quinta-feira, ao fim do qual se prevê o período de maior atenção nesta faixa, com possibilidade de pancadas isoladas.
No restante do interior e no Centro-Oeste (Triângulo, Noroeste, Norte, Central, BH, Sul e Oeste), a semana começa com nebulosidade variável e chuvas isoladas no Triângulo (dia 3/05).
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No entanto, a partir da quarta-feira (6/05), há uma tendência de limpeza no céu, com predominância de poucas nuvens e tempo estável.
Previsão do tempo para a semana
- Temperaturas em BH: mínimas em declínio até 14°C e máximas estabilizadas em 27°C
- Umidade do ar: pode cair a 30%, exigindo alerta para a saúde
- Chuvas no estado: restritas às divisas com ES e RJ, além de áreas a leste da Zona da Mata
- Interior e Centro-Oeste: predominância de tempo estável a partir de quarta-feira
Proteção contra o tempo seco e variações de temperatura
- Hidratação constante: ingestão de água regularmente ao longo do dia
- Ambientes internos: uso de umidificadores de ar ou bacias com água
- Exposição ao sol: evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes
- Vestuário adequado: uso de camadas de roupas para lidar com o frio matinal e o calor à tarde