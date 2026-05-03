Previsão em MG e BH: onde faz calor e onde chove na semana?

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As manhãs frias e o sol que esquenta rapidamente, trazendo calor como neste domingo (3/05), devem se manter em Belo Horizonte durante a semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.

Não há previsão de chuvas para a Grande BH e sequer para a maior parte do estado de Minas Gerais.

Neste domingo, segundo a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou temperatura mínima de 16,1°C na Pampulha. Na Região Oeste, a sensação térmica foi de 12ºC, apesar do registro de 17,7ºC no termômetro.

A temperatura máxima deve chegar a 30ºC em BH, e a secura deixa a umidade em torno de 30%, nível de alerta para a saúde.

De acordo com o Inmet, a partir de terça-feira (5/05), a capital mineira entra em uma tendência de resfriamento gradual, com as temperaturas mínimas em declínio até atingirem os 14°C na quinta-feira (7/05).







Embora o sol predomine e o céu permaneça claro na maior parte do tempo, as máximas também perdem fôlego, estabilizando-se em 27°C.

A umidade relativa do ar apresentará variações significativas, com índices que podem cair a 35% nos horários mais quentes, enquanto os ventos sopram de forma fraca e constante, predominando do quadrante Leste-Sudeste.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

Minas Gerais deve ter um início de período com nebulosidade generalizada, especialmente na segunda-feira (4/05).

Um cenário que evolui restringindo as possibilidades de chuvas à divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto o restante do estado experimenta dias de céu aberto e poucas nuvens.

As áreas a leste da Zona da Mata e os vales dos rios Doce, Jequitinhonha e Mucuri são as de maior recorrência de instabilidade.

Apresentam um ciclo de chuvas isoladas de segunda a quinta-feira, ao fim do qual se prevê o período de maior atenção nesta faixa, com possibilidade de pancadas isoladas.

No restante do interior e no Centro-Oeste (Triângulo, Noroeste, Norte, Central, BH, Sul e Oeste), a semana começa com nebulosidade variável e chuvas isoladas no Triângulo (dia 3/05).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, a partir da quarta-feira (6/05), há uma tendência de limpeza no céu, com predominância de poucas nuvens e tempo estável.

Previsão do tempo para a semana

Temperaturas em BH: mínimas em declínio até 14°C e máximas estabilizadas em 27°C

mínimas em declínio até 14°C e máximas estabilizadas em 27°C Umidade do ar: pode cair a 30%, exigindo alerta para a saúde

pode cair a 30%, exigindo alerta para a saúde Chuvas no estado: restritas às divisas com ES e RJ, além de áreas a leste da Zona da Mata

restritas às divisas com ES e RJ, além de áreas a leste da Zona da Mata Interior e Centro-Oeste: predominância de tempo estável a partir de quarta-feira

Proteção contra o tempo seco e variações de temperatura