Mulher mata companheiro a facadas e alega reação por ser agredida em BH
Crime ocorreu no Bairro Flávio Marques Lisboa; autora afirmou à Polícia Militar que reagia a histórico de violência doméstica recorrente
Uma mulher de 33 anos foi presa por ter matado a facadas o companheiro, de 63, no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro, na tarde desse sábado (2/5).
O crime ocorreu por volta das 16h30. Logo depois de desferir as facadas, a suspeita fugiu do imóvel.
Quando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chegou ao endereço, a vítima estava caída no corredor da casa, já em estado grave devido à perda de sangue por múltiplas perfurações.
A faca que seria a arma do crime por conter manchas de sangue foi encontrada e apreendida.
Como a polícia conseguiu capturar a suspeita?
A suspeita foi rapidamente localizada e detida pelas equipes do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) do 41º Batalhão da PMMG, que patrulhavam a região.
Em paralelo, a vítima, em intenso sangramento, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Júlia Kubitschek, que fica a apenas 2.500 metros da casa. Ainda assim, o homem de 63 anos morreu.
Após ser presa, a mulher alegou aos policiais que a motivação para o crime seria uma reação a agressões que vinha sofrendo por parte do companheiro em outras ocasiões.
Ela apresentava escoriações leves pelo corpo, o que a levou a ser encaminhada para atendimento médico antes de ser entregue às autoridades judiciárias.
O local da ocorrência fica próximo à movimentada Avenida Waldyr Soeiro Emrich (Via do Minério) e aos arredores da comunidade Vila Cemig.
O caso foi formalizado na delegacia de plantão do Barreiro, onde ela foi autuada em flagrante por homicídio.
O trabalho das forças de segurança envolveu o isolamento imediato da área pela Polícia Militar, o socorro de urgência realizado pelos próprios militares na tentativa de salvar a vida do idoso e a atuação da Polícia Civil na coleta de evidências.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) depois da confirmação do óbito no hospital, enquanto a investigação agora busca confirmar o histórico de violência doméstica citado pela autora para compor o inquérito policial.
Facadas no Barreiro
- Acionamento da PMMG: militares chegam ao imóvel no Bairro Flávio Marques Lisboa após o crime.
- Socorro da vítima: encaminhamento imediato ao Hospital Júlia Kubitschek pelos policiais.
- Prisão da suspeita: localização da autora pelas equipes do GEPAR em patrulhamento.
- Perícia técnica: apreensão da arma do crime e isolamento da área pela Polícia Civil.
- Formalização do flagrante: registro da ocorrência na delegacia de plantão do Barreiro.
Denúncia e proteção à mulher
- Central de atendimento à mulher: ligue 180.
- Polícia Militar para emergências: ligue 190.
- Aplicativo MG Mulher: monitoramento e suporte para vítimas de violência doméstica.