EXECUÇÃO OU DEFESA DE AGRESSÕES?

Mulher mata companheiro a facadas e alega reação por ser agredida em BH

Crime ocorreu no Bairro Flávio Marques Lisboa; autora afirmou à Polícia Militar que reagia a histórico de violência doméstica recorrente

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
03/05/2026 10:39

Casa onde o homem de 63 anos foi esfaqueado pela companheira no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro crédito: Reprodução/Google StreetView

Uma mulher de 33 anos foi presa por ter matado a facadas o companheiro, de 63, no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro, na tarde desse sábado (2/5).

O crime ocorreu por volta das 16h30. Logo depois de desferir as facadas, a suspeita fugiu do imóvel.

Quando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chegou ao endereço, a vítima estava caída no corredor da casa, já em estado grave devido à perda de sangue por múltiplas perfurações.

A faca que seria a arma do crime por conter manchas de sangue foi encontrada e apreendida.

Como a polícia conseguiu capturar a suspeita?

A suspeita foi rapidamente localizada e detida pelas equipes do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) do 41º Batalhão da PMMG, que patrulhavam a região.

Em paralelo, a vítima, em intenso sangramento, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Júlia Kubitschek, que fica a apenas 2.500 metros da casa. Ainda assim, o homem de 63 anos morreu.

Após ser presa, a mulher alegou aos policiais que a motivação para o crime seria uma reação a agressões que vinha sofrendo por parte do companheiro em outras ocasiões.

Ela apresentava escoriações leves pelo corpo, o que a levou a ser encaminhada para atendimento médico antes de ser entregue às autoridades judiciárias.

O local da ocorrência fica próximo à movimentada Avenida Waldyr Soeiro Emrich (Via do Minério) e aos arredores da comunidade Vila Cemig.

O caso foi formalizado na delegacia de plantão do Barreiro, onde ela foi autuada em flagrante por homicídio.

O trabalho das forças de segurança envolveu o isolamento imediato da área pela Polícia Militar, o socorro de urgência realizado pelos próprios militares na tentativa de salvar a vida do idoso e a atuação da Polícia Civil na coleta de evidências.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) depois da confirmação do óbito no hospital, enquanto a investigação agora busca confirmar o histórico de violência doméstica citado pela autora para compor o inquérito policial. 

Facadas no Barreiro

  • Acionamento da PMMG: militares chegam ao imóvel no Bairro Flávio Marques Lisboa após o crime.
  • Socorro da vítima: encaminhamento imediato ao Hospital Júlia Kubitschek pelos policiais.
  • Prisão da suspeita: localização da autora pelas equipes do GEPAR em patrulhamento.
  • Perícia técnica: apreensão da arma do crime e isolamento da área pela Polícia Civil.
  • Formalização do flagrante: registro da ocorrência na delegacia de plantão do Barreiro.


Denúncia e proteção à mulher

  • Central de atendimento à mulher: ligue 180.
  • Polícia Militar para emergências: ligue 190.
  • Aplicativo MG Mulher: monitoramento e suporte para vítimas de violência doméstica.

