Homem sai para pescar com grupo de amigos e morre afogado em Minas
Vítima se afogou no Rio Verde Grande, no município de Jaíba, no Norte de Minas; o corpo será sepultado no fim da tarde deste domingo (3/5)
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Um homem saiu de casa para pescar e morreu afogado em Jaíba, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (2/5). A vitima foi identificada como Geovanildo Alves Lopes, de 32 anos, morador do Bairro João Colares.
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Conforme testemunhas, ele estava acompanhado de um grupo de amigos para pescar no Rio Verde Grande, na localidade de Beta, a três quilômetros da área urbana da cidade.
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Testemunhas relataram que, enquanto utilizava uma tarrafa, um tipo de rede de pesca, Geovanildo afundou no rio e não foi mais visto.
Uma equipe dos bombeiros foi acionada. Após cerca de 15 minutos da operação de mergulho com uso de equipamento, os militares resgataram o corpo da vítima, a cerca de três metros de profundidade.
A Polícia Civil compareceu ao local e realizou a perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba, a 65 quilômetros de Jaíba, na mesma região.
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O corpo de Geovanildo Lopes será sepultado no fim da tarde deste domingo (3/5), no Cemitério Municipal Recanto da Paz, em Jaíba.