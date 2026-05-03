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FATALIDADE

Homem sai para pescar com grupo de amigos e morre afogado em Minas

Vítima se afogou no Rio Verde Grande, no município de Jaíba, no Norte de Minas; o corpo será sepultado no fim da tarde deste domingo (3/5)

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
03/05/2026 12:02 - atualizado em 03/05/2026 12:05

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Geovanildo Alves Lopes saiu para pescar no Rio Verde Grande e morreu afogado em Jaíba
Geovanildo Lopes morreu afogado em Jaíba crédito: álbum de família/divulgação

Um homem saiu de casa para pescar e morreu afogado em Jaíba, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (2/5). A vitima foi identificada como Geovanildo Alves Lopes, de 32 anos, morador do Bairro João Colares.

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Conforme testemunhas, ele estava acompanhado de um grupo de amigos para pescar no Rio Verde Grande, na localidade de Beta, a três quilômetros da área urbana da cidade.

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Testemunhas relataram que, enquanto utilizava uma tarrafa, um tipo de rede de pesca, Geovanildo afundou no rio e não foi mais visto.

Uma equipe dos bombeiros foi acionada. Após cerca de 15 minutos da operação de mergulho com uso de equipamento, os militares resgataram o corpo da vítima, a cerca de três metros de profundidade.

Rio Verde Grande, local do afogamento desse sábado (2/5)
Rio Verde Grande, local do afogamento desse sábado (2/5) Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Polícia Civil compareceu ao local e realizou a perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba, a 65 quilômetros de Jaíba, na mesma região.

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O corpo de Geovanildo Lopes será sepultado no fim da tarde deste domingo (3/5), no Cemitério Municipal Recanto da Paz, em Jaíba.

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