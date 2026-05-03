Homem sai para pescar com grupo de amigos e morre afogado em Minas

Um homem saiu de casa para pescar e morreu afogado em Jaíba, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (2/5). A vitima foi identificada como Geovanildo Alves Lopes, de 32 anos, morador do Bairro João Colares.

Conforme testemunhas, ele estava acompanhado de um grupo de amigos para pescar no Rio Verde Grande, na localidade de Beta, a três quilômetros da área urbana da cidade.

Testemunhas relataram que, enquanto utilizava uma tarrafa, um tipo de rede de pesca, Geovanildo afundou no rio e não foi mais visto.

Uma equipe dos bombeiros foi acionada. Após cerca de 15 minutos da operação de mergulho com uso de equipamento, os militares resgataram o corpo da vítima, a cerca de três metros de profundidade.

Rio Verde Grande, local do afogamento desse sábado (2/5) Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Polícia Civil compareceu ao local e realizou a perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba, a 65 quilômetros de Jaíba, na mesma região.

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O corpo de Geovanildo Lopes será sepultado no fim da tarde deste domingo (3/5), no Cemitério Municipal Recanto da Paz, em Jaíba.