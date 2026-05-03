Vídeo: dupla se perde em trilha em Brumadinho e é achada com drone
Imagens de drones com imagem térmica mostram homem e mulher perdidos em uma área de mata fechada na Grande BH
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Um homem e uma mulher se perderam durante uma trilha na Serra da Calçada, em Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (2/5).
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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada às 18h15 e optou pelo uso de drone com imagem térmica para fazer as buscas pelos dois, que foram vistos caminhando em uma área de mata fechada.
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Registros preliminares dão conta de que o homem e a mulher foram encontrados sem ferimentos. A idade de ambos ainda não foi informada, mas, segundo os bombeiros, uma das vítimas é menor de idade.
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Outras informações sobre o caso ainda não foram divulgadas. A ocorrência está em fase de registro.