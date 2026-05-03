Acidente deixa um morto e um ferido no interior de Minas
Jovem de 16 anos morreu na madrugada deste domingo (3/5); o motorista, de 22 anos, foi levado com ferimentos a um hospital
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Izabella Caixeta e Mateus Parreiras
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Um acidente na madrugada deste domingo (3/5) resultou na morte de um adolescente de 16 anos e deixou ferido um jovem de 22 anos na MG-164, na altura do km 250, em Itapecerica, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo capotou e saiu da pista, parando tombado em uma área às margens da rodovia, próxima a uma região de vegetação e propriedades rurais. O impacto atingiu principalmente a parte superior e lateral do automóvel, dificultando o acesso ao interior.
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Qual a cena encontrada pelos bombeiros?
Quando as equipes chegaram ao local, o condutor já recebia atendimento de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi estabilizado e encaminhado para avaliação hospitalar. O passageiro, de 16 anos, foi encontrado sob o veículo, preso às ferragens e sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local.
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Após o isolamento da área, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizaram os levantamentos técnicos para apurar as causas do acidente. Segundo informações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção, o que levou ao capotamento.
Com a liberação da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima e retiraram o corpo, que foi encaminhado ao serviço funerário. O veículo permaneceu sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos de remoção.
O acidente ocorreu por volta das 4h e reforça o alerta para a segurança em trechos rurais e durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida, o cansaço e a velocidade incompatível com as condições da via aumentam o risco de ocorrências graves.
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Cuidados ao dirigir durante a madrugada
• Visibilidade reduzida: a escuridão exige uso correto do farol e atenção a animais na pista
• Sono e cansaço: pequenos lapsos de atenção podem levar à perda de controle do veículo
• Velocidade adequada: a ausência de tráfego intenso não justifica o excesso de velocidade
• Atenção a trechos rurais: entradas de fazendas e saídas de estradas de terra podem apresentar obstáculos inesperados
• Cinto de segurança: o uso é obrigatório para todos os ocupantes e essencial em casos de capotamento