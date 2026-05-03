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MG-164

Acidente deixa um morto e um ferido no interior de Minas

Jovem de 16 anos morreu na madrugada deste domingo (3/5); o motorista, de 22 anos, foi levado com ferimentos a um hospital

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Repórter
03/05/2026 12:47 - atualizado em 03/05/2026 16:01

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Passageiro de 16 anos morreu em acidente em Itapecerica (MG). Motorista foi socorrido com vida
Passageiro de 16 anos morreu em acidente em Itapecerica (MG). Motorista foi socorrido com vida crédito: Divulgação/CBMMG

Izabella Caixeta e Mateus Parreiras

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Um acidente na madrugada deste domingo (3/5) resultou na morte de um adolescente de 16 anos e deixou ferido um jovem de 22 anos na MG-164, na altura do km 250, em Itapecerica, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo capotou e saiu da pista, parando tombado em uma área às margens da rodovia, próxima a uma região de vegetação e propriedades rurais. O impacto atingiu principalmente a parte superior e lateral do automóvel, dificultando o acesso ao interior.

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Qual a cena encontrada pelos bombeiros?

Quando as equipes chegaram ao local, o condutor já recebia atendimento de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi estabilizado e encaminhado para avaliação hospitalar. O passageiro, de 16 anos, foi encontrado sob o veículo, preso às ferragens e sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local.

Após o isolamento da área, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizaram os levantamentos técnicos para apurar as causas do acidente. Segundo informações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção, o que levou ao capotamento.

Com a liberação da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima e retiraram o corpo, que foi encaminhado ao serviço funerário. O veículo permaneceu sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos de remoção.

O acidente ocorreu por volta das 4h e reforça o alerta para a segurança em trechos rurais e durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida, o cansaço e a velocidade incompatível com as condições da via aumentam o risco de ocorrências graves.

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Cuidados ao dirigir durante a madrugada

• Visibilidade reduzida: a escuridão exige uso correto do farol e atenção a animais na pista
• Sono e cansaço: pequenos lapsos de atenção podem levar à perda de controle do veículo
• Velocidade adequada: a ausência de tráfego intenso não justifica o excesso de velocidade
• Atenção a trechos rurais: entradas de fazendas e saídas de estradas de terra podem apresentar obstáculos inesperados
• Cinto de segurança: o uso é obrigatório para todos os ocupantes e essencial em casos de capotamento

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