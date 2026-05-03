Acidente deixa um morto e um ferido no interior de Minas

Izabella Caixeta e Mateus Parreiras

Um acidente na madrugada deste domingo (3/5) resultou na morte de um adolescente de 16 anos e deixou ferido um jovem de 22 anos na MG-164, na altura do km 250, em Itapecerica, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo capotou e saiu da pista, parando tombado em uma área às margens da rodovia, próxima a uma região de vegetação e propriedades rurais. O impacto atingiu principalmente a parte superior e lateral do automóvel, dificultando o acesso ao interior.

Qual a cena encontrada pelos bombeiros?

Quando as equipes chegaram ao local, o condutor já recebia atendimento de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi estabilizado e encaminhado para avaliação hospitalar. O passageiro, de 16 anos, foi encontrado sob o veículo, preso às ferragens e sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local.

Após o isolamento da área, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizaram os levantamentos técnicos para apurar as causas do acidente. Segundo informações iniciais, o motorista teria perdido o controle da direção, o que levou ao capotamento.

Com a liberação da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima e retiraram o corpo, que foi encaminhado ao serviço funerário. O veículo permaneceu sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos de remoção.

O acidente ocorreu por volta das 4h e reforça o alerta para a segurança em trechos rurais e durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida, o cansaço e a velocidade incompatível com as condições da via aumentam o risco de ocorrências graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cuidados ao dirigir durante a madrugada

• Visibilidade reduzida: a escuridão exige uso correto do farol e atenção a animais na pista

• Sono e cansaço: pequenos lapsos de atenção podem levar à perda de controle do veículo

• Velocidade adequada: a ausência de tráfego intenso não justifica o excesso de velocidade

• Atenção a trechos rurais: entradas de fazendas e saídas de estradas de terra podem apresentar obstáculos inesperados

• Cinto de segurança: o uso é obrigatório para todos os ocupantes e essencial em casos de capotamento