Pai e filha de 5 anos que morreram em acidente serão velados em Contagem
A despedida de Alessandro Barroso Rocha e Ana Laura Firmino Rocha será nesta segunda-feira, na Grande BH
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Alessandro Barroso Rocha, de 35 anos, e a filha dele, Ana Laura Firmino Rocha, de 5, serão velados nesta segunda-feira (4/5) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram vítimas de um acidente de trânsito a caminho da Bahia nesse sábado (2/5), segundo Wellington Mucuri, irmão de Alessandro. O homem era empresário, tinha uma loja de peças automotivas em Contagem, na Grande BH, com filial em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
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A despedida de Alessandro e Ana Laura será no Cemitério Parque Renascer. Os velórios estão marcados para 9h e os sepultamentos para 13h.
“A vida prega peças. Me surpreendi com uma recordação de 11 anos atrás, estávamos voltando de viagem. Hoje estou divulgando o seu velório. Descanse em paz, meu irmão. Obrigado por tudo. Amo você”, escreveu o irmão do empresário.
Alessandro deixa o filho Arthur e a esposa Aline. Segundo Wellington, os dois sobreviveram, mas foram encaminhados ao hospital.
No dia do acidente, o irmão do empresário fez uma publicação no Instagram comunicando as perdas: “Meu irmão Alessandro e minha sobrinha Ana Laura partiram num acidente de trânsito na Bahia. Estavam indo pro mar. Pra descansar. Não tem palavra certa pra isso. Só o silêncio de quem amou muito”. Wellington não deu detalhes sobre onde a tragédia ocorreu.
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"Alessandro tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. Ana Laura era pequena, feliz, contagiante e cheia de vida, foi cedo demais", lamentou o irmão do empresário.