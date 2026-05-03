Após denúncia de caça ilegal, homem é preso com três espingardas

Após denúncia de caça ilegal no Córrego do Arroz, em Fernandes Tourinho, no Vale do Rio Doce, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram encontradas com o suspeito três espingardas e 35 munições de calibres variados. A prisão ocorreu na tarde desse sábado (2/5).

Segundo a PMMG, o homem, que estava em uma caminhonete, foi abordado e assumiu que uma das armas era dele, mas alegou que as demais pertenceriam a terceiros. A corporação informou que uma das espingardas era calibre .22 e duas eram calibre .20.

Além das armas, os militares encontraram 20 munições calibre .22 intactas, 12 munições calibre .20 intactas e 1 munição calibre .38 intacta. Além dessas, estavam com o homem outras munições já deflagradas.

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O suspeito foi preso, encaminhado para atendimento médico e levado à Delegacia de Polícia Civil.

Materiais apreendidos