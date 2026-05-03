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Após denúncia de caça ilegal, homem é preso com três espingardas

Suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e, além das armas, estava com 35 munições de calibres variados

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
03/05/2026 19:08

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Suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo
Suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo crédito: Divulgação PMMG

Após denúncia de caça ilegal no Córrego do Arroz, em Fernandes Tourinho, no Vale do Rio Doce, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram encontradas com o suspeito três espingardas e 35 munições de calibres variados. A prisão ocorreu na tarde desse sábado (2/5). 

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Segundo a PMMG, o homem, que estava em uma caminhonete, foi abordado e assumiu que uma das armas era dele, mas alegou que as demais pertenceriam a terceiros. A corporação informou que uma das espingardas era calibre .22 e duas eram calibre .20.  

Além das armas, os militares encontraram 20 munições calibre .22 intactas, 12 munições calibre .20 intactas e 1 munição calibre .38 intacta. Além dessas, estavam com o homem outras munições já deflagradas. 

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O suspeito foi preso, encaminhado para atendimento médico e levado à Delegacia de Polícia Civil.  

Materiais apreendidos

  • 1 Arma de fogo espingarda Cal  .22 ROSSI
  • 2 arma de fogo espingarda Cal .20 CBC
  • 12 munições calibre .20 intactas 
  • 1 munição calibre .20 deflagrada
  • 1 munição calibre .38 intactas 
  • 20 munições calibre .22 intactas 
  • 1 munição calibre .22

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