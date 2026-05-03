Mula ‘Rainha’ fica presa em cisterna e é resgatada em São Francisco

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma mula chamada Rainha escapou da propriedade onde vive na comunidade Granja Primavera, zona rural do município de São Francisco, no Norte de Minas, e caiu em uma cisterna desativada no fim da tarde de sábado (2/5). Ela foi resgatada pelos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a operação de salvamento de Rainha teve início na noite de ontem, “com a montagem do palco de ferramentas e a devida organização do cenário operacional”.

Utilizando técnicas para atuação em espaço confinado, os bombeiros acessaram o interior da cisterna, onde constataram que Rainha estava bem e sem sinais aparentes de lesões graves.

A mula foi içada com êxito e retirada da cisterna em segurança, voltando para a companhia de seu proprietário. Uma vez que o animal ficou muitas horas confinado no pequeno espaço, o dono foi orientado à hidratar e alimentar Rainha. Os bombeiros também aconselharam o homem a aterrar a cisterna para evitar novos acidentes.

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“O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter áreas com estruturas desativadas, como cisternas e poços, devidamente isoladas ou aterradas, prevenindo riscos à segurança de pessoas e animais. Em situações de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193”, ressalta a corporação.