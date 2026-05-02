Banda transforma Santa Luzia em cenário de Copa do Mundo para audiovisual

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O verde e amarelo toma conta da Rua Pedro Ferreira de Souza Martins, no Conjunto Cristina A, em Santa Luzia, na Grande BH. Mas, desta vez, o motivo não é o calendário oficial da Fifa, e sim a celebração da memória afetiva do futebol brasileiro.



Neste sábado (2/5), a banda Deu Samba mobiliza a região para a gravação de seu novo projeto audiovisual, transformando o asfalto e as bandeirinhas em um palco de exaltação às cinco estrelas mundiais do Brasil.



Além de um registro musical, o projeto busca revitalizar um costume que tem se perdido nas grandes cidades: o ato de pintar as ruas para o mundial. Para André Barcellos, integrante e idealizador do projeto, a estética é parte fundamental da narrativa.



"Queremos que o público sinta a nostalgia das Copas passadas. Temos a clássica Kombi amarela, as ruas pintadas e todo aquele vigor visual que marca a torcida brasileira. É sobre resgatar o orgulho que nos faz o país do futebol e do samba", afirma o músico.

A aposta musical do vídeo é a unificação de ritmos. Independentemente da origem das canções, tudo no setlist ganha a roupagem de samba e pagode, marca registrada do grupo.

Gravação lotou a rua em Santa Luzia Jair Amaral/EM/D.A.Press

O repertório foi dividido em blocos cronológicos baseados nos anos de glória da Seleção: sobre 1958 (o primeiro título), clássicos como "Aquarela do Brasil" e "Garota de Ipanema"; de 1962 (o bi), "Trem das onze" e "Aquele abraço"; de 1970 (o tri), "País tropical" e "Vou festejar"; de 1994 (o tetra), "Beijo geladinho"; e sobre 2002 (o penta), "Deixa a vida me levar" e "Deixa acontecer".



Nascida em Belo Horizonte, a banda Deu Samba se consolidou no cenário mineiro pela proposta de um repertório democrático. Ao fundir o pagode tradicional com elementos do axé, sertanejo e até hits do funk, o grupo criou o que chamam de "playlist viva", focada em manter a energia alta e conectar diferentes gerações.



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A gravação deste sábado é aberta ao público, e convidou a comunidade de Santa Luzia a integrar o cenário do vídeo. O lançamento oficial do audiovisual está marcado para o dia 29 de maio. A decoração continuará enfeitando a rua após as filmagens.