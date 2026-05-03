Lutador que quebrou a mandíbula de enteado tem prisão preventiva decretada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O lutador Alexandre Henrique Moreira Hollerbach, de 30 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada neste domingo (3/5). Ele é suspeito de espancar e quebrar a mandíbula do enteado, um adolescente de 13 anos, no Bairro Copacabana, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na última sexta-feira (1/5).

Na decisão, a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira destaca que, além de provocar a fratura do adolescente, Hollerbach ameaçou o enteado e a esposa, afirmando que, na próxima ocasião, ele “faria direito, até mataria” e que “voltaria a praticar as agressões, pois ficaria pouco tempo preso”.

“Deste modo, entendo que a integridade física das vítimas e a própria ordem pública somente restarão resguardadas com a medida excepcional da prisão preventiva”, diz o documento.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na sexta-feira Hollerbach pediu que o enteado limpasse fezes de cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão.

A mãe da vítima, que passou por uma cirurgia no abdômen na quinta-feira (30/4), tentou intervir, mas o homem a impediu e a ameaçou de morte. Mesmo sob ameaça, ela chamou a polícia.

Quando a PM chegou, o autor ameaçou os policiais, afirmando ser lutador de muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso em flagrante por homicídio tentado, infração contra criança e adolescente, maus-tratos e violência doméstica.

O enteado apresentava marcas de agressão por todo o corpo, fratura na mandíbula e lesão no olho esquerdo, que afetou a visão. Ele foi levado para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia.

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Aos policiais, o adolescente afirmou que este não é um episódio isolado e que o padrasto já usou vassoura e rodo para praticar as agressões. A mãe, que está com o agressor há cerca de oito anos, também confirmou já ter sido agredida anteriormente. Ambos tinham medo de denunciá-lo por receio de represálias.