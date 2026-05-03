Motorista perde o controle do carro, capota e bate em árvore em Araguari

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um carro capotou e colidiu contra uma árvore na MG-413, na altura do km 20, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Apesar do forte impacto, os dois ocupantes ficaram levemente feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o veículo seguia de Caldas Novas para Araguari quando o motorista, um homem de 56 anos, perdeu o controle, capotou e colidiu contra uma árvore. Os detalhes da dinâmica ainda não foram esclarecidos.

Quando os militares chegaram ao local do acidente, o condutor já se encontrava fora do veículo e informou estar sentindo dor no ombro esquerdo. Já a passageira, uma mulher de 48 anos, ainda estava dentro do carro e se queixava de dor na perna direita.

O homem recusou atendimento do SAMU, enquanto a mulher recebeu os primeiros socorros, foi imobilizada e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

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O veículo permaneceu no local sob responsabilidade do condutor, que aguardava a chegada de familiares.